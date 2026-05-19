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Tópicos: Economía | Crecimiento

ONU rebaja su previsión de crecimiento global al 2,5% por la guerra en Medio Oriente

Publicado:
| Periodista Digital: EFE
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La economía mundial crecerá un 2,5 % en 2026, dos décimas menos de lo previsto en enero, según el último informe de perspectivas de la ONU, que atribuye el descenso al impacto del conflicto en Oriente Medio.

En una actualización de sus previsiones económicas publicada este martes, el organismo prevé que el crecimiento mundial se sitúe en el 2,5 % en 2026, dos décimas menos de lo estimado en enero.

Para 2027, la ONU anticipa una leve recuperación hasta el 2,8 %, en un contexto en el que "el mercado laboral sólido, la demanda de consumo y la inversión vinculada a la inteligencia artificial en algunas economías ofrecerán cierto apoyo, aunque insuficiente para revertir el deterioro del panorama global".

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