Producción industrial tuvo un negativo mes de julio: -5,1%

El mes de julio fue muy negativo para la producción industrial, cuyo índice tuvo una variación de -5,1% a 12 meses, por la incidencia de dos de los tres sectores que lo componen, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en la víspera del reporte del Banco Central sobre el Imacec del séptimo mes del año.

El Índice de Producción Minera (IPMin) presentó una disminución interanual de 7,2%, como consecuencia de la menor actividad registrada en la minería metálica; mientras que el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presentó un descenso de 4,9% en 12 meses, explicado en gran medida por la baja interanual de 25,9% en fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo.

Solamente tuvo un resultado positivo, aunque mínimo, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA), que creció 0,3% respecto de julio de 2025.

En tanto, el comercio anotó una reducción interanual de 0,2% en julio, con lo que el Índice de Actividad del Comercio (IAC) acumula un alza de 3,3% durante lo que va de 2026.

El "comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas" cayó 3,2%, marcando el índice mensual.

En el rubo de supermercados, el indicador a precios constantes presentó un crecimiento de 2,1% en 12 meses, "acumulando una expansión de 0,4% al séptimo mes del año", detalló el INE.

Finalmente, la estadística oficial mostró que el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes registró un alza de 14,8% en 12 meses.