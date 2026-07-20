Cámara Nacional de Comercio solicitó plan de apoyo extraordinario a empresas afectadas por el temporal

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) manifestó su preocupación por los efectos del sistema frontal sobre el sector, especialmente entre entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía.

Mediante un comunicado, la CNC estimó que el comercio minorista en las 31 comunas más afectadas por la emergencia sumó perdidas superiores a 14,3 millones de dólares, que podrían llegar a 19 millones de dólares si las condiciones meteorológicas aumentan su intensidad.

Agregó que el fenómeno se dio durante un fin de semana, periodo en que este tipo de comercio registra mayor actividad. Según los datos del gremio, el sistema frontal afectó a más de 30.500 empresas del comercio minorista.

CNC consignó que el mayor impacto se concentra en la Región de Coquimbo, donde se estiman pérdidas de entre 9,9 y 12,1 millones de dólares. Siguen Valparaíso Biobío, Atacama y La Araucanía. A nivel comunal, destacan Coquimbo, La Serena y Ovalle.

A nivel nacional, apuntó el gremio, la pérdida total está en el rango de los 20 y 25 millones de dólares al cuarto día de la emergencia. Esto, incluyendo todas las comunas del país y no solo las 31 del análisis.

En el área del turismo, la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila) confirmó la suspensión de vuelos desde y hacia La Serena, por este lunes, debido a las condiciones de la pista provocados por el frente climático.

La CNC precisó que el comercio más afectado es el minorista y el de barrio por los cortes de energía, problemas de conectividad y los daños en infraestructura; mientras, las grandes empresas han logrado asegurar el abastecimiento de la población y canalizar apoyo hacia las comunidades. Gracias a su infraestructura de respaldo y planes de continuidad operacional, la mayoría ha logrado mantener sus operaciones con normalidad.

En este contexto, la CNC solicitó al Gobierno implementar un plan de apoyo a las empresas afectadas que considere:

Condonación o suspensión temporal de intereses y multas por retrasos en el pago de IVA y Pagos Provisionales Mensuales (PPM) para los contribuyentes afectados.

por retrasos en el pago de IVA y Pagos Provisionales Mensuales (PPM) para los contribuyentes afectados. Implementación de un mecanismo tributario que permita reconocer como merma los productos deteriorados por la interrupción prolongada del suministro eléctrico.

por la interrupción prolongada del suministro eléctrico. Líneas especiales de financiamiento y créditos blandos para la reposición de mercadería, equipamiento e infraestructura dañada.

Instrumentos de apoyo para que las pymes puedan invertir en sistemas de respaldo energético , como generadores o soluciones de energía solar con almacenamiento, aumentando así su resiliencia frente a futuras emergencias.

, como generadores o soluciones de energía solar con almacenamiento, aumentando así su resiliencia frente a futuras emergencias. Agilizar los procesos de compensación cuando corresponda, entregando certezas a los comerciantes respecto de los mecanismos disponibles para recuperar parte de las pérdidas sufridas.

entregando certezas a los comerciantes respecto de los mecanismos disponibles para recuperar parte de las pérdidas sufridas. Establecer un subsidio extraordinario que financie las cotizaciones previsionales de los trabajadores durante dos meses. Una medida simple, focalizada y mucho más eficiente que enfrentar despidos masivos o financiar posteriormente el desempleo.

"Las pymes necesitan liquidez para mantener el empleo, no solo recursos para reconstruir. (...) Proteger a las pymes es proteger el empleo y acelerar la recuperación económica de las zonas afectadas", enfatizó la CNC.