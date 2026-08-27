Optiroute: La startup que revoluciona la logística y el transporte nacional mediante IA
Vanessa Peña, co-fundadora de la plataforma, detalló cómo su software permite reducir tiempos de planificación y ahorrar costos mediante algoritmos avanzados.
La iniciativa regional, ganadora del concurso ValpoEmprende 2025, busca descentralizar la innovación tecnológica, ofreciendo visibilidad a todos los actores de la cadena.
"Nosotros le damos visibilidad a toda la cadena, no solo a la empresa que quiere optimizar sus procesos", recalcó la ingeniera comercial durante la conversación.