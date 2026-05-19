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Tópicos: Economía | Empresas

Sello sostenible: Rigurosas demandas transforman los esquemas comerciales

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La directora ejecutiva de Sistema B Chile, Zdenka Astudillo, abordó la evolución de las empresas que buscan el triple impacto económico, social y ambiental, destacando los nuevos estándares globales exigidos para obtener la certificación.

El movimiento busca profundizar el rol social de los privados a través de pilares como el trabajo justo, los derechos humanos y la acción climática.

Sello sostenible: Rigurosas demandas transforman los esquemas comerciales
 Sistema B

Astudillo recalcó el liderazgo nacional en la materia: "Chile es el país con más empresas B per cápita dentro de la región".

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En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, la directora ejecutiva de Sistema B Chile, Zdenka Astudillo, analizó el auge y los desafíos del mercado con propósito, explicando cómo estas organizaciones integran soluciones institucionales para generar bienestar comunitario.

Astudillo precisó que la esencia de este modelo que va más allá de las ganancias individuales: "Son empresas que generan beneficio más allá de solo a sus accionistas, entendiendo a todos sus públicos de interés, las comunidades y el planeta".

Actualmente, las firmas certificadas deben cumplir con exigencias internacionales actualizadas en gobernanza y economía circular. Astudillo enfatizó que las organizaciones hoy necesitan "poner atención a aquellos elementos" de su operación diaria para mitigar de mejor forma los riesgos ambientales.

Respecto al panorama local, la ejecutiva valoró la positiva recepción en el mercado nacional. Chile cuenta con 266 empresas certificadas, superando proporcionalmente a gigantes como Brasil y Argentina, lo que demuestra un alto compromiso y un nivel avanzado de involucramiento empresarial.

Finalmente, Astudillo apuntó al rol de la ciudadanía en la decisión de compra diaria. "Queremos impulsar que las personas entiendan que una empresa que se preocupa, que se está ocupando, que no le da lo mismo, también es una buena opción", concluyó.

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