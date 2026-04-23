Exención de contribuciones: Oposición acude a Contraloría por "conflicto de interés" de ministros

La megarreforma miscelánea impulsada por La Moneda enfrenta una nueva ofensiva por parte de la oposición, luego de que diputados del Partido Socialista (PS), Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) acudieran a Contraloría para solicitar un pronunciamiento sobre lo que consideran un beneficio directo para los ministros del gabinete.

El foco del conflicto radica en la propuesta de eliminar las contribuciones a la primera vivienda para personas mayores de 65 años, debido a que uno de los beneficiarios directos de esta medida -de ser aprobada tal como fue presentada- sería el propio ministro de Interior, Claudio Alvarado, y el próximo año también podría beneficiar al titular de Hacienda, Jorge Quiroz, quien el 2027 llega a esa edad.

El diputado Juan Santana (PS) señaló que "nos parece que si se va a hablar de reconstrucción, no se puede hablar de la reconstrucción de la billetera de los ministros y ministras de esta administración. Y, por lo tanto, hemos venido a solicitarle a la Contralora General de la República que se pronuncie frente a lo que, a juicio nuestro, es un tremendo conflicto de interés".

La diputada Gael Yeomans (FA) criticó el enfoque económico del gobierno y la falta de impuestos a las grandes fortunas. "La teoría de ellos sí se aplicó; se aplicó y, lamentablemente, acá en Chile no llegó el chorreo. Para algunos no más llegó la riqueza, y son para los que más tienen", sentenció la parlamentaria.

La defensa del Gobierno

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, defendió la iniciativa subrayando su impacto en la población general y no en intereses particulares.

Wulf señaló que "cuando aliviamos a las personas mayores con un beneficio universal como las contribuciones, cuando a esas 800.000 personas que no tienen empleo estamos ofreciéndoles un empleo con beneficios a las Pymes, con beneficios a las empresas de Chile, estamos dando una buena noticia".

En T13 Radio, Alvarado defendió la reforma afirmando que "todas las normas que se establecen son de carácter general" y remarcó que la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda "está pensado en muchas familias, en muchas personas que durante muchos años hicieron un tremendo esfuerzo de trabajo, de ahorro, de endeudamiento, de hipotecar sus viviendas para vivir en lo propio y darle tranquilidad a sus hijos. Pero resulta que llegan a una determinada edad, y la zona residencial donde vivían cambia total y absolutamente en su valoración".

Respecto a su caso, Alvarado indicó que "desde el punto de vista de personas que tienen más, si el parlamento considera y hay mayoría, bueno, se conversará. Si aquí no se legisla para beneficiar a quienes colaboramos en el gobierno, aquí se legisla para todos los chilenos".