Quiroz: El modelo de déficit y gasto público está generando pobreza y desesperanza

El ministro Jorge Quiroz explicó este lunes, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, detalles del subsidio al empleo formal propuesto por el Gobierno en el marco de su megarreforma.

Según reafirmó Quiroz, el crédito tributario irá directamente al empleador y no necesariamente busca contratar más personas, sino ayudar a mantener y formalizar el vínculo de trabajadores que ganen entre el mínimo y 830 mil pesos.

Esta estrategia apunta a proteger una franja significativa de la fuerza laboral, proyectando que "2,3 millones de trabajadores que estarán cubiertos a través de este subsidio a los empleadores en sus trabajos".

La justificación de esta medida se enmarca en un contexto económico desafiante, con un tercer mes consecutivo de Imacec negativo. La autoridad señaló que el escenario general ha llevado a que, por primera vez desde la pandemia, se detecte una reducción del empleo formal.

"Después de todo este tiempo, ese modelo -déficit, gasto público y 'vamos a compensar con ayudas'- la verdad es que está generando, básicamente, pobreza y desesperanza", reflexionó.