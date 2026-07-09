La presidenta del Servel, Pamela Figueroa, abordó en Cooperativa el lanzamiento del Observatorio de Violencia Digital contra las Mujeres en Política por parte del ente electoral, y enfatizó que la problemática "afecta la participación" de quienes figuran como candidatas y, con ello, "a la democracia".

"Lo que hemos venido observando como institución durante los últimos años es que las plataformas digitales y la IA son fenómenos contextuales nuevos que requieren toda nuestra atención", en el sentido de que "tienden a estar contaminados y la violencia digital que se da en ellos afectan los procesos electorales", dijo Figueroa.

Dicha contaminación y acoso "afecta principalmente a las mujeres que son candidatas, que están en los partidos políticos o en cargos públicos, entre otros", por lo que el Observatorio se erige como un mecanismo que "sistematiza esa información para poder aportar, como un organismo técnico y autónomo, a la discusión legislativa de políticas públicas que puedan abordar esta temática", explicó la presidenta del Servel.

Además, otro de los objetivos es "prevenir esta violencia digital, porque no solamente afecta a una persona individualmente. Lo que se empieza a ver en distintos estudios de la academia y de organismos internacionales es que son patrones que buscan excluir fundamentalmente a las mujeres del espacio público", agregó.

"Entonces, si se excluyen personas por este tipo de hostigamiento, silenciamiento o acoso en redes digitales, eso afecta la participación en el sistema democrático", cerró Figueroa.

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