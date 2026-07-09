El doctor Sebastián Cabrera, nefrólogo, advirtió en Cooperativa que la cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica que requieren terapias de sustitución o trasplantes seguirá creciendo de manera sostenida en Chile debido al envejecimiento de la población y el aumento de patologías como la obesidad o diabetes.

En conversación con Una Nueva Mañana, el experto en trasplante renal explicó que "estamos envejeciendo como país y la enfermedad renal se asocia a la edad", sumado a que el estilo de vida occidental ha generado "mucha más diabetes, que son motores bien importantes actualmente en la generación de pacientes".

El especialista enfatizó que el sistema de salud debe mejorar la detección temprana ya que "cada vez que aparece un paciente que dice que era sano y de la noche a la mañana apareció con enfermedad renal crónica, es un fracaso de nuestro sistema".

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