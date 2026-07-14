Senadora Gatica (RN) calificó de "error" traspié con el PPD, pero afirmó que "se puede corregir"

La senadora de Renovación Nacional (RN) María José Gatica, miembro de la Comisión de Hacienda, abordó este martes en El Diario de Cooperativa la inminente votación en sala de la megarreforma del Ejecutivo, enfatizando la importancia de construir consensos transversales para viabilizar iniciativas de esta magnitud.

Al ser consultada sobre si una aprobación por un estrecho margen debilitaría políticamente el proyecto, la parlamentaria oficialista señaló que "a los proyectos tan emblemáticos como este les hace bien contar con la postura de la mayor cantidad de sectores políticos".

"Aquí se ha generado la instancia —y en eso ha mostrado su liderazgo la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN)— de propiciar una mesa de negociación y un acuerdo para que los senadores de la oposición, de una izquierda más dialogante, se puedan sumar. Todavía espero que eso se concrete; hasta el último día se pueden sumar más adeptos", destacó Gatica.

No obstante, la legisladora advirtió que, de no ampliarse los consensos, el Ejecutivo debe seguir adelante: "Si es que no se lograra concretar más apoyos de los que ya tenemos hoy como oficialismo, bueno, habrá que avanzar solamente".

El "error" con el PPD y el llamado a deponer trincheras

En esa línea, Gatica se refirió al conflicto surgido con los senadores del PPD tras el cambio de última hora en la tasa del impuesto de primera categoría propuesto por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calificando el episodio como un traspié superable.

"Lamentablemente lo ocurrido con esta rebaja, que en primera instancia estaba en un 23% y después apareció en un 22%, fue un error, pero los errores se pueden corregir. Aquí no hay nada escrito en piedra", sostuvo.

Finalmente, la senadora RN extendió una invitación formal a los sectores de centroizquierda que estén dispuestos a consensuar puntos clave, como la invariabilidad tributaria, advirtiendo sobre los riesgos de la polarización.

"Renovación Nacional siempre se ha caracterizado por buscar el consenso. Creo que atrincherarnos no le hace bien al Congreso ni al país, porque atrincherarse es sacar las cosas a la fuerza y ese no es el mejor camino. Más allá de que hoy contemos con los votos oficiales, siempre hemos hecho el llamado a sumar apoyos de la oposición con puntos que le hagan bien al país. Espero que, por lo menos de parte de algunos senadores del PPD, podamos contar con ese respaldo", sentenció Gatica.