Sofofa: Proyecto de reconstrucción debería reflejarse de inmediato en OO.PP.

La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, afirmó que la eventual aprobación del proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social del Gobierno, que ingresa al Congreso este miércoles, impulsará iniciativas de obras públicas y comercio en el corto y mediano plazo.

En El Diario de Cooperativa, Navarro subrayó la importancia de rebajar el impuesto corporativo, como propone el esperado texto de la Administración Kast, puesto que al revisar los datos de las últimas décadas se da cuenta de que "es un impuesto a la inversión, finalmente".

"Chile tuvo un impuesto de primera categoría de 17%. En los últimos 10 años subió a 27% y el resultado está en los números: ha habido menos crecimiento, menos inversión y el empleo sigue estancado, (pues) tenemos 200 mil empleos rezagados en comparación con la prepandemia, y una tasa de desempleo del 8%", puntualizó.

Consultada respecto al plazo en que se notarán las mejoras si el Congreso aprueba la norma, la líder de la Sofofa admitió que "es bastante relativo", ya que "tendrá que ver con la voluntad de ejecutar proyectos y llevarlos adelante", aunque se comprometió con hacer un llamado al brazo empresarial de la asociación para "empujar esa hambre de crear empresas".

En cuanto a los sectores que se verían beneficiados primero gracias a la posible ley, afirmó que "cuando se reactiva el país, cuando hay mayor dinamismo, las primeras reacciones siempre se tienden a ver en la construcción, eso es una realidad".

"Se debiera reflejar de inmediato en más dinamismo en la construcción, en obras públicas con nuevos puentes y carreteras, y esos efectos se verán en el corto plazo. Pero en el mediano y largo plazo, también se empiezan a ver en el comercio, en el mundo de la industria más tradicional, porque se empiezan a ejecutar proyectos de ampliación o modernización de faenas", planteó Navarro.