CCU adquirió el 100% de Aguas CCU-Nestlé

A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) informó de la toma de control del total del capital accionario de su filial Aguas CCU-Nestlé Chile S.A..

De acuerdo con el documento firmado por el gerente general de la firma, Patricio Jottar, el movimiento estratégico se concretó tras recibir el visto bueno de la mesa directiva en mayo pasado.

En el escrito se detalla textualmente que "con fecha 5 de junio de 2026, CCU suscribió un Share Purchase Agreement ('SPA') con Nestlé Chile S.A. ('Nestlé') en virtud del cual CCU adquirió el 49,9% de la participación accionaria que Nestlé mantenía en Aguas CCU-Nestlé Chile S.A.".

Previo a esta transacción, CCU ya detentaba el 50,1% restante de la propiedad a través de su filial Embotelladoras Chilenas Unidas S.A., por lo que, "con esta fecha CCU pasó a ser directa e indirectamente titular del 100% del capital accionario" de la empresa de aguas.

Detalles financieros del acuerdo

Para llevar a cabo la determinación del precio del 49,9% del capital accionario, las partes consideraron un valor empresa (enterprise value) del 100% equivalente a aproximadamente 322.377 millones de pesos, bajo una base "cash free and debt free".

Dicho cálculo arrojó un precio de compra al cierre ascendente a aproximadamente 164.597 millones de pesos, monto que se encuentra sujeto a ciertos ajustes propios de este tipo de transacciones.

Respecto al impacto contable de la operación, la firma cervecera precisó que "todavía no es posible determinar los efectos financieros definitivos que la Transacción pudiere tener sobre los activos, pasivos o resultados de CCU", asegurando que estos serán informados oportunamente al regulador y al mercado.

Finalmente, la compañía aclaró que este hito no significará un quiebre definitivo en la alianza entre ambas empresas, ya que "luego de materializada la Transacción, CCU continuará su relación comercial con Nestlé, manteniendo la distribución de productos ready-to-drink en el mercado de aguas y de bebidas con café en Chile".

Con la divulgación de este documento, se levantó el carácter de "hecho esencial reservado" que mantenía la información enviada a la CMF el pasado 7 de mayo.