Solari por ley miscelánea: "Si la reactivación pasa sólo por bajar impuestos, puede ser un desastre"

El socialista Ricardo Solari, exministro del Trabajo del Gobierno de Ricardo Lagos, salió al paso de las declaraciones del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien defendió la inclusión de una rebaja al impuesto corporativo en la Ley Miscelánea que tramita el Gobierno.

En El Diario de Cooperativa, Ramírez planteó que Chile debe llevar su carga tributaria corporativa "al nivel de la OCDE", señalando que el país tiene impuestos más altos que naciones más desarrolladas, lo que alejaría, entre otras cosas, la llegada de grandes empresas tecnológicas.

El timonel del gremialismo afirmó que "las más de 40 medidas que se proponen, si se llegan a aprobar, Chile va a volver a volar. Vamos a dejar atrás este ambiente pesimista, esta sensación de que Chile está empantanado, que ya lleva demasiados años, y que vamos a volver a crecer y que se va a volver a generar empleo y que los salarios van a empezar a subir".

"Yo estoy convencido de eso si se aprueba este proyecto y para eso es necesario bajar impuestos y ponerlos al menos al nivel de la OCDE. No puede ser que Chile, que es un país menos desarrollado, con menos tecnología, con menos infraestructura, que está más lejos que los países desarrollados, tenga además impuestos más altos que los países desarrollados", señaló.

"Puede ser un desastre"

El economista Ricardo Solari cuestionó de raíz ese planteamiento. "Él se refiere a los impuestos corporativos, donde Chile está por sobre el promedio, pero en carga tributaria Chile está casi en la mitad del promedio OCDE", precisó, advirtiendo que la comparación del diputado UDI es a su juicio "equivocada".

"No puedo permitir que se instale la idea de que bajar por sí mismo el impuesto corporativo es virtuoso", sostuvo Solari en El Primer Café.

Citando al exministro de Hacienda Ignacio Briones, el economista recordó que "esto tiene que ser compensado fiscalmente porque si no el déficit fiscal va a seguir agrandándose".

Solari también advirtió sobre los plazos: "Las ventajas de una reducción de la tasa corporativa pueden ser valiosas en el mediano y largo plazo, pero el círculo virtuoso de creación de riqueza y retorno demora mucho tiempo".

"Si la lógica básica de enfrentar la reactivación económica pasa única y exclusivamente por bajar impuestos, esto puede ser un desastre", sentenció.

Más unidad y menos crispación

Más allá del debate tributario, Solari apuntó a otro factor que considera determinante en el actual clima económico: el discurso público. Según el economista, "lo más importante que muestran las encuestas no es la caída del apoyo al presidente, sino que se ha instalado un umbral de pesimismo inmenso en Chile".

Atribuyó ese estado de ánimo a "una acción comunicacional muy irresponsable: decir que el país está quebrado, que se cae a pedazos", lo que luego la ciudadanía valida al constatar que "el dinero no le alcanza".

Para revertir ese cuadro, Solari planteó que se requieren "bases mínimas de unidad, acuerdo y cooperación, no crispación".