Timonel UDI: Apoyaremos al gobierno en esta primera etapa, incluso cuando se producen errores

El diputado y presidente de la Unión Democrática Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, respaldó este lunes las cuestionadas primeras semanas del Gobierno de José Antonio Kast, y aseguró que, "incluso cuando se producen errores", su partido apoyará a la administración.

A menos de un mes de haber asumido, la nueva gestión en La Moneda se encuentra en plena fase de instalación, un período que, según Ramírez, siempre presenta desafíos y es propenso a la "sobreinterpretación" de sus acciones.

"Las instalaciones (de un Ejecutivo) son siempre difíciles, porque entran muchas personas al mismo tiempo a un trabajo nuevo", explicó el parlamentario en entrevista con El Diario de Cooperativa, añadiendo que "eso siempre toma algo de tiempo y genera descoordinaciones y que se cometan errores".

Sin embargo, el diputado oficialista calificó el proceso de la actual administración como "absolutamente normal". Mencionó que la percepción de errores, como los comunicacionales, forma parte de este fenómeno de "sobreinterpretación" en el que "todo lo que hacen, lo bueno, lo malo y todos los gestos se sobreinterpretan".

Guillermo Ramírez aseguró que la UDI mantendrá un apoyo incondicional al Gobierno durante esta fase inicial, asumiendo los costos de eventuales equivocaciones. (FOTO: ATON)

Frente este escenario, Ramírez aseguró que "al menos la UDI ha tomado una decisión clara: en esta primera etapa nosotros vamos a apoyar al gobierno".

Este respaldo se extiende "incluso cuando se producen errores" ya que, a su juicio, "la UDI no puede no apoyar a un gobierno de derecha que ni siquiera cumplió un mes en La Moneda".

El apoyo, sin embargo, está condicionado al cumplimiento de las tres promesas principales de la campaña de Kast, que son: seguridad, migración y reactivación económica.

Según advirtió el diputado, si el gobierno "se desvía de ese camino, si empieza a pastorear la contingencia y que no tiene un objetivo claro, ese día la UDI hará las críticas que correspondan".

La UDI confía en la extradición de Apablaza

Por otra parte, Ramírez abordó en Cooperativa el caso de Galvarino Apablaza, exfrentista acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán, reiterando sus críticas a una posible "imprudencia" del Gobierno saliente de Gabriel Boric.

Aunque aseguró que la administración pasada "fue extremadamente diligente en el caso Apablaza", cuestionó la difusión pública de información sobre la inminencia de la extradición.

"Mi crítica es que uno de los problemas que tuvimos en la extradición cuando finalmente ganamos ante la Corte Suprema el último recurso en febrero, es que se empezó a filtrar la información respecto de la eventual detención y extradición de Galvarino Apablaza", explicó.

El diputado Ramírez considera que la difusión pública de detalles sobre la inminencia de la captura del exfrentista fue una imprudencia que favoreció su escape. (FOTO: Archivo)

Consideró "imprudente" que personas, incluyendo al exministro Luis Cordero, "hablaran sobre que era inminente la extradición de Galvarino Apablaza". Según el diputado, este tipo de declaraciones "facilita su fuga".

Respecto a la actual administración, el diputado Ramírez mostró confianza en el compromiso del Presidente Kast, por lo que solicitaron que, durante su viaje a Argentina, pueda "establecer canales de comunicación, canales de coordinación que nos permitan facilitar en lo que se pueda la extradición a Galvarino Apablaza".