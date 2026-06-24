Precio del petróleo alcanzó su nivel más bajo desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente

El petróleo alcanzó su precio más bajo desde que Estados Unidos inició el conflicto con Irán hace cuatro meses, sin embargo, el precio del dólar va en aumento y acumula ya cerca de 35 pesos durante esta semana.

Mientras continúan las conversaciones entre Washington y Teherán para un alto al fuego, el petróleo Brent alcanzó los 73 dólares el barril. Si la disminución es sostenida, será una buena noticia para el posterior cálculo de la inflación, ya que, debería traducirse en un menor valor de los combustibles a nivel nacional.

En paralelo, el precio del dólar llegó a los 922 pesos este miércoles, relacionado al fortalecimiento de la divisa a nivel mundial, que es buscada como refugio frente a escenarios más riesgosos. De hecho, en Estados Unidos se esperan alzas de tasa por parte de la Reserva Federal.

Carlos García, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, explicó que "el aumento del precio del dólar responde a varios elementos. Efectivamente, ha caído el precio del cobre, lo que significa una menor oferta de divisa, pero también es muy importante lo que ocurrió en los mercados internacionales donde el dólar se ha fortalecido, porque la tasa de interés en Estados Unidos sigue alta y, por lo tanto, los inversionistas, para sacar algún tipo de rentabilidad de corto plazo, llevan los capitales a ese país".

"Por otro lado, hay un efecto que va en sentido contrario, que es la caída del precio del petróleo; los mercados han respondido bien y esa presión ha disminuido. Yo me atrevería a decir que el dólar se está ubicando en una zona de equilibrio en los 900 pesos y algo", analizó.

En cuanto a la variación del cobre, Cochilco reportó una caída en la Bolsa de Metales de Londres de 114% hasta 5,97 dólares la libra, su menor nivel desde inicio de mayo. Esto, relacionado a dichos factores y sumado a otras debilidades como la demanda desde China.

No obstante, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, destacó que pese a la caída sigue siendo un precio elevado.

"Chile es un país pequeño, globalizado, abierto al mundo, donde lo que pasa en el planeta es incidente. Lo sabemos, lo vivimos todos con las alzas de los combustibles producto de estas tensiones geopolíticas. Nosotros somos muy sensibles a lo que pasa en el mundo; en lo favorable y en lo desfavorable. Favorable, por ejemplo, es que tenemos hoy día precios del cobre que, aunque han bajado en el margen, son muy atractivos y eso es un elemento de tracción para toda la minería", sostuvo.