CFA: La probabilidad de sobrepasar el umbral prudente de deuda en tres años supera el 50%

Este miércoles, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) presentó ante la comisión especial mixta de Presupuestos su informe semestral sobre finanzas públicas.

El organismo independiente destacó que la Dirección de Presupuestos (Dipres) proyecta cumplir las metas de balance estructural para 2026 y 2027, lo que permitiría alcanzar el primer cumplimiento en cuatro años.

Para 2026, Hacienda estima un déficit efectivo de 1,8% del PIB y uno estructural de 2,3%, resultados impulsados principalmente por mayores ingresos provenientes del cobre y el litio, además de medidas de contención del gasto.

Sin embargo, el CFA advirtió que el ajuste fiscal ha sido acotado y que persisten riesgos para los próximos años, especialmente por las proyecciones de crecimiento de la actividad minera consideradas en el Presupuesto 2027.

La presidenta de la entidad, Paula Benavides, señaló que "el desafío de la consolidación fiscal persiste, especialmente para el período 2028 a 2031, período en el que los ingresos estructurales estimados no permitirían financiar el gasto proyectado de mediano plazo y cumplir simultáneamente las metas de balance estructural".

El Consejo también alertó que "la deuda bruta proyectada por Dipres se mantendría cercana al nivel prudente de 45% del PIB, mientras que, en las estimaciones del CFA, la probabilidad de superarlo en 2029 sería superior al 50%".

Paula Benavides, presidenta del CFA. Foto: ATON

Durante la sesión, la senadora socialista Daniella Cicardini llamó a distinguir entre el cumplimiento de la meta de balance estructural y la eliminación del déficit fiscal, subrayando que "es bueno hacer esa diferenciación".

Frente a este escenario, el CFA recomendó adoptar medidas adicionales y permanentes para fortalecer las cuentas públicas, entre ellas mejorar la eficiencia del gasto estatal, combatir la evasión y la elusión tributaria, impulsar un mayor crecimiento económico y buscar nuevas fuentes permanentes de ingresos.

En una nueva edición de Enade, que se celebra en Vitacura bajo el lema "Tiempo de invertir", el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo hoy que el Ejecutivo busca duplicar el crecimiento tendencial hasta alcanzar un 4% al término del Gobierno (2030) y reducir el desempleo a un 6,5%.

Para lograrlo, apuntó a revertir el estancamiento de la inversión y presentó una "hoja de ruta" basada en tres ejes: facilitación regulatoria, competitividad tributaria y consolidación fiscal.