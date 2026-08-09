Congreso prepara debate sobre Presupuesto 2027 tras aprobar megarreforma

Luego de aprobar el proyecto de Reconstrucción Nacional, el Congreso ya prepara la discusión del Presupuesto 2027, que el Gobierno tiene como plazo máximo para presentar la propuesta el 30 de septiembre próximo.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló a El Mercurio que la iniciativa del Ejecutivo racionalizará los gastos en curso, ya que busca crecer entre 0 y 1 % para el proyecto. Además, indicó que se completaron los primeros 2.000 millones de dólares de ajustes de los 6.000 que se comprometieron.

En paralelo, precisó en conversación con "Estado Nacional" de TVN, que la señal que quiere entregar el Gobierno en materia económica es que se reactive el sector privado: "El sector privado es el que mueve la economía. Estamos hablando con el mercado, le estamos hablando y los efectos se van a sentir prontamente".

"Tengo una confianza muy fuerte de que el último trimestre va a ser muy atractivo, vamos a tener una recuperación muy importante. Hemos estado trabajando en todo el tema de permisos ambientales; hemos tenido un récord de aprobación de permisos este año absoluto, y también un récord de entrada de proyectos al sistema", afirmó.

Desde el Congreso, la diputada Irací Hassler (PC) espera que "esto no nos lleve un debate de menos recursos, sino que efectivamente pongamos en el centro las necesidades de las personas".

"Es urgente que se reviertan los recortes que ya hemos visto, especialmente en salud, que ha sido el espacio más afectado. Asimismo, es necesario ampliar los presupuestos que apunten a la generación de empleo, así como también a las políticas de cuidados y de prevención de la violencia contra las mujeres", aseveró.

No obstante, el diputado Eduardo Durán (RN) sostuvo que "este Gobierno de derecha tiene la valentía de ordenar la casa y terminar con el despilfarro. El presupuesto fiscal del 2027 será el reflejo de una gestión que prefiere la eficiencia antes que el populismo. Pero al mismo tiempo exigiremos que cada peso ahorrado en burocracia se redestine de inmediato".

Economistas respaldan reforma al mercado de capitales

Otro de los temas abordados por el ministro Quiroz en El Mercurio fue el envío de la reforma al mercado de capitales, que espera realizar la primera quincena de septiembre para que pueda despacharse en diciembre.

En concreto, explicó que la intención es que en Chile vuelva a existir un mercado que aspire a ser un centro financiero regional, por lo que añadirían una serie de cambios para hacer más atractiva la compra de bonos chilenos a inversionistas extranjeros.

La economista Michelle Labbé, académica de la Facultad de Economía, Gobierno y Negocios de la Universidad San Sebastián, respaldó la propuesta: "Cualquier entrada de capitales que permita a Chile convertirse en un centro de negocios solo genera utilidades. Tiene que venir con poder reposicionarse, evitar las trabas en el mercado de capitales chileno. Todo ello es absolutamente deseable".

En una línea similar, el economista Carlos Smith, del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, manifestó su postura favorable, pero reparó en que "hay que hacer algunas precisiones. Por ejemplo, la simplificación regulatoria es de las pocas reformas que mejora la economía sin costar ni un peso fiscal, y este es un año donde no hay holgura".

"Cosas como facilitar la creación de fondos, simplificar la emisión de bonos, agilizar en cómo funciona la CMF (Comisión para el Mercado Financiero) es bastante de sentido común y hay consenso técnico bastante transversal en que esa es la dirección que tenemos que tomar", sostuvo.