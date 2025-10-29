Fosis afirma que Presupuesto 2026 fortalece y no debilita el Sistema de Apoyos a las Familias

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) aseguró que "no es correcta" la afirmación de que con el proyecto de ley de Presupuesto 2026 se eliminan componentes del programa Chile Solidario, como los programas de Habitabilidad y Apoyo a Familias para el Autoconsumo, por lo que es "importante aclarar la afirmación" que hace el Hogar de Cristo.

"El proceso de modernización del Sistema de Seguridades y Oportunidades busca fortalecer la articulación entre los distintos apoyos del Estado, mejorar la eficiencia en la ejecución de recursos públicos y asegurar que las familias más vulnerables del país cuenten con acompañamiento integral y continuo que les permita salir de la pobreza. Es por dicho motivo que los programas Habitabilidad y Apoyo a Familias para el Autoconsumo no se eliminan. Por el contrario, pasarán a partir de 2026 a ser operados por el Fosis", dijo Nicolás Navarrete, director nacional del servicio.

Por ello, agregó, "esta transferencia de programas no implica un retroceso, sino una decisión del Ejecutivo por consolidar en un solo servicio la gestión de programas que comparten objetivos y población beneficiaria, como los son los programas de superación de la pobreza, aumentando así su sinergia".