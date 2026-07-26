EE.UU. mantiene el bloqueo naval contra Irán pese a suspensión de bombardeos ordenada por Trump

El Gobierno de Estados Unidos aseguró este sábado que mantiene el bloqueo naval contra Irán, pese a la pausa temporal en los bombardeos ordenada por el presidente Donald Trump, para dar margen a los esfuerzos diplomáticos, al tiempo que afirmó haber desviado una docena de embarcaciones comerciales que, según Washington, intentaban dirigirse a Irán.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) señaló -en una publicación en su cuenta de la red social X- que el bloqueo marítimo "permanece en pleno efecto" y aseguró que, hasta este 25 de julio, sus fuerzas han desviado doce buques comerciales que, según el mando militar, intentaban incumplir las restricciones impuestas por Washington.

Así mismo, el organismo afirmó haber inutilizado otros dos buques que, según su versión, desobedecieron las órdenes emitidas por las fuerzas estadounidenses, además de abordar dos embarcaciones para verificar el cumplimiento del bloqueo.

De acuerdo con el CENTCOM, este sábado fuerzas estadounidenses realizaron una inspección a bordo del petrolero M/T Charminar, de bandera de Comoras, en el mar Arábigo. El mando militar indicó que, tras la verificación, el buque reanudó su travesía.

El presidente Trump de suspendió temporalmente los bombardeos aéreos para dar espacio a negociaciones directas con Teherán. (FOTO: EFE)

También aseguró que en la víspera inutilizó al petrolero M/T Lavine, de bandera de Mozambique, en el golfo de Omán, después de que, según sostuvo, la tripulación intentara en varias ocasiones vulnerar el bloqueo e ignorara reiteradas advertencias. Según la misma fuente, el buque ya no continúa su tránsito hacia Irán.

Suspensión de bombardeos

El anuncio coincide con informaciones publicadas este sábado por medios estadounidenses e israelíes que señalan que Trump ordenó el viernes suspender nuevos bombardeos contra Irán, al interrumpir casi dos semanas consecutivas de ataques para facilitar una posible salida diplomática al conflicto.

Axios, que citó a dos fuentes cercanas a la decisión, informó que el mandatario republicano instruyó a las Fuerzas Armadas estadounidenses a no ejecutar nuevos ataques mientras continúan los contactos con Teherán.

Por su parte, un funcionario israelí declaró a la Corporación de Radiodifusión Israelí (KAN) que el Gobierno de ese país esperaba un "poderoso bombardeo de Estados Unidos" durante la noche del viernes, pero que Trump decidió aplazarlo para dar a Irán "otra oportunidad de volver a la mesa de negociación".

A pesar del respiro en los ataques, desde Irán advirtieron que la resistencia armada de su país continuará "hasta la rendición total del enemigo". (FOTO: Pexels)

"Parece que nuestro querido Irán tuvo una noche tranquila anoche, y ninguna parte de su cuerpo fue alcanzada ni golpeada", escribió el funcionario.

Conversación entre ambos países

Las informaciones coincidieron con un mensaje del ministro de Sanidad iraní, Hossein Kermanpour, quien aseguró -en la red social X- que durante la última noche no se registraron ataques contra territorio iraní.

Trump afirmó además el viernes que emisarios estadounidenses mantienen conversaciones con representantes iraníes, en una señal de que Washington explora nuevamente una salida diplomática.

Como otra señal de distensión en la región, Catar anunció este sábado que reanudará desde el domingo toda la navegación marítima para embarcaciones civiles, suspendida durante más de diez días por la escalada del conflicto.

No obstante, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolqadr, advirtió que las acciones contra intereses estadounidenses continuarán "hasta la rendición total del enemigo".