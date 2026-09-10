Libertad y Desarrollo: El Presupuesto debe ser muy agresivo en inversión pública

Pablo Eguiguren, director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, abogó en El Primer Café por un "Presupuesto agresivo en inversión" como vía para enfrentar las malas cifras económicas del momento actual.

Ante el escenario de alto desempleo (9,5 por ciento), y con una expectativa de crecimiento de menos de 1 por ciento para este año, según señaló ayer el Banco Central, el economista señaló en Cooperativa la necesidad de "echar a andar con más fuerza el gasto público en inversión, que efectivamente ha estado por debajo (de lo ideal), pero no es algo de este Gobierno", pues opera como "variable de ajuste a la que siempre se ha echado mano en distintos gobiernos".

Esto se explica "porque es más fácil dejar de pavimentar unas veredas o de construir un puente que eliminar un programa que está mal evaluado", sostuvo.

En esta línea, señaló el ingeniero comercial, "el Presupuesto que entra a fines de mes (al Congreso) debiera ser muy agresivo en inversión pública para el 2027".

A la vez, "el Gobierno se tiene que poner las pilas en lo que resta del año para echar a andar esa inversión y ejecutar los recursos que están ahí. Pero hay que ser súper sincero: esto ha sido un problema de este Gobierno, del Gobierno anterior y de tres gobiernos para atrás también", insistió.

Alejandro Micco: "El peor escenario"

El exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco comentó que en Chile "es compleja la situación, (porque) inflación al alza y crecimiento a la baja es el peor escenario que uno puede tener".

En términos generales, "yo creo que hay que tratar de que el Gobierno intente llegar a más acuerdos, convenza a la mayoría y no siga avanzando con un voto para pasar sus reformas, muchas de las cuales son muy importantes".

"Ahora, en el cortísimo plazo, viene la Ley de Presupuesto", cuya discusión se dará en un "momento muy complicado, donde todavía tenemos cifras fiscales bastante malas, y la rebaja (de impuestos) que se puso en la reforma tributaria le pone más presión a los números fiscales. Por lo tanto, no puede ser un Presupuesto muy holgado; va a tener que seguir siendo un aumento relativamente conservador para seguir con una línea de recuperación de las finanzas públicas", advirtió el académico de la Universidad de Chile.

"Lo que sí se puede hacer, pero requiere de mucho capital político y apoyo de todos los sectores, es que el Presupuesto esté orientado a políticas que ayuden la formación de puestos de trabajo... Estoy pensando en la importancia de que los ajustes presupuestarios no vengan en áreas como vivienda, obras públicas, que tienden a generar más actividad económica y más empleo", explicó.

"Es una ecuación bastante compleja, pero yo creo que es muy importante que el Presupuesto, sin ser muy grande, no reste, (sino que) trate de reasignar partidas desde ya a actividades que generen más empleo", insistió Micco.