"No hay suficiente explicación": Economistas cuestionan decisión de aumentar deuda pública

Luego del anuncio del Ministerio de Hacienda sobre aumentar la deuda pública en 6.200 millones de dólares, economistas advirtieron en Cooperativa sobre la falta de claridad existente sobre las razones para esta decisión y advirtieron que puede llevar a problemas en un largo plazo.

En El Primer Café, el economista Luis Eduardo Escobar, director de la Fundación Chile 21, manifestó que "el problema es que no hay suficiente explicación de cuáles son los fundamentos de estos 6.200 millones de dólares adicionales (...) el tema es que lo más probable es que en el mediano plazo tengamos un déficit mucho mayor, el gobierno parece que no es capaz de recortar estos seis mil milones de los que estuvo hablando".

"Están pidiendo al Congreso que apruebe un crédito un poco al voleo (...) yo creo que el ministro exagera, todos los gobiernos han heredado una deuda flotante bien importante, sobre todo en la parte de salud y generalmente lo que ha hecho la Dirección de Presupuesto es ir reasignando las partes que no se han ejecutado en otros ministerios", añadió.

El economista y académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez Rodrigo Wagner comentó que "la solicitud de 6.200 millones fue recibida por varios actores del mercado con una cierta sorpresa, por ser grande, esto es más de lo que se venía esperando, más de lo que anunció el gobierno la semana pasada, que podría tener un déficit adicional, entonces llama la atención".

"Los componentes que uno ve que han ido justificando esto, no se entiende muy bien. Pareciera que quisieran tener más caja para guardar, para el próximo año (...) sería bueno que presentaran un paquete más englobado", cuestionó.

A su turno, la académica Gabriela Clivio, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, dijo que este aumento de capital "garantiza con un 95 por ciento de confianza que si hay alguna crisis el país tiene margen de deuda fiscal sin sobrepasar el techo teórico. La discusión debiera ser si el ubicarse tan cerquita de ese techo (45 por ciento), que es un límite autoimpuesto, complicaría el margen de maniobra frente a un eventual escenario de crisis, porque antes nosotros como país teníamos los recursos que habíamos ahorrado en los fondos soberanos, que ahora también se gastaron".

"Creo que este techo del 45 por ciento termina siendo una especie de fetiche, la realidad es que hay países que tienen calificaciones similares a las de Chile y sin embargo tienen niveles de deuda cercanos al 70 por ciento", insistió.

Por su parte, el exdirector de Presupuestos Matías Acevedo replicó que "quizás la única cosa que el mercado no tenía bien internalizado era cuánto era la deuda de proveedores, que estaba chuteada para adelante (...) lo que está haciendo esta administración es decir 'no voy a pedir 8.200, porque rebajé gastos, y una parte de esos 6.200 los voy a usar para pagos a proveedores'".

"Eventualmente también es probable que se quiera quedar con algo de caja. Yo creo que lo que se está pidiendo es lo mínimo, ojalá que no se ocupe todo y que la economía en el segundo semestre ande mejor de lo esperado, pero eso es lo responsable y lo prudente", defendió.