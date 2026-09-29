Presupuesto 2027: Schalper anticipa fin de programas y "fraudes sociales"

En la víspera de que el Gobierno ingrese a tramitación su Ley de Presupuesto 2027, el jefe de la bancada de diputados de RN, Diego Schalper, mencionó el fin de programas "mal calificados" y "fraudes sociales" como ejes del proyecto para compensar la menor recaudación fiscal.

El parlamentario, que este martes participará de una reunión entre representantes del oficialismo y el Presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo, mencionó tres focos de la propuesta para enfrentar los efectos de la megarreforma tributaria, que rebajó ciertos impuestos.

"El primero tiene que ver con programas que no están bien calificados, pero nunca se toma la decisión de cortarlos: el Gobierno del Presidente Kast va a avanzar en esa dirección", planteó el integrante de la Comisión de Hacienda.

Asimismo, dio cuenta de "un desafío muy importante: con el Crédito con Aval del Estado (CAE), fuimos capaces de advertir lo que el ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz llamó en su minuto el 'fraude social', y les advierto que hay varios más, que tienen que ver con la postulación a ciertos fondos, o con adjudicarse gratuidad cuando se tienen requerimientos socioeconómicos distintos. O sea, hay toda una agenda pensada en enfrentar los fraudes sociales".

"Lo tercero es que, evidentemente, la implementación de la megarreforma es progresiva y por lo tanto, nuestra apuesta es ir compensando el alza del ingreso a partir del precio del cobre, la reactivación económica y la ejecución de obras públicas, para generar mayor movimiento en la economía y mayor recaudación fiscal", cerró Schalper.

A su vez, el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, que confirmó que la propuesta llegará al Congreso al filo del plazo, reafirmó que su contenido "privilegia a aquellos ministerios que tienen programas que facilitan la contratación de mano de obra".

"Ahorros marginales"

Estos ejes no dejaron satisfecha a la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, que si bien admitió que "siempre hay espacios de mayor control y mejoramiento de la gestión", cree que lo planteado por el Gobierno corresponde a "ahorros marginales, que no compensan la cantidad de recursos que van a perder particularmente los municipios, y el propio fisco" al implementar la megarreforma.

"Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes de que no rebajen los recursos a las regiones, porque desde ahí se generan inversiones y empleo", emplazó la también integrante de la Comisión de Hacienda.

De hecho, uno de los puntos de mayor tensión es el financiamiento de los Gobiernos Regionales, ya que bajo el crecimiento de 1% previsto para el gasto público, La Moneda apunta a que sus recursos disminuyan un 7% el próximo año.