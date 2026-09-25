Presupuesto 2027: Quiroz descarta riesgos en regiones y el Servel por recortes

A pocos días de que el Ejecutivo ingrese el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 —que contempla un acotado aumento del gasto público cercano al 1%—, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, puso paños fríos a las inquietudes generadas por las rebajas previstas en distintas reparticiones.

Tras reunirse este viernes por la tarde en La Moneda con el Presidente José Antonio Kast, el jefe de la billetera fiscal respondió a los reparos planteados por los Gobiernos Regionales (Gores) y el Servicio Electoral (Servel).

Ante las advertencias de la Asociación de Gobernadores Regionales sobre una rebaja del 7% en sus recursos y un eventual rechazo en el Congreso, Quiroz señaló que el foco estará en "que haya inversión en las regiones y que esa inversión se pueda hacer con la menor burocracia posible".

"Hemos planteado medidas para quitar burocracia y dar transparencia, y pienso que finalmente vamos a llegar a un acuerdo con los gobernadores", afirmó.

Por su parte, la presidenta del Servel, Pamela Figueroa, calificó como "inédito" el eventual recorte del 15% solicitado para el organismo, advirtiendo que podría comprometer la fiscalización de partidos y la preparación del ciclo electoral de 2028.

"Nunca habíamos tenido un cuestionamiento del presupuesto y lo hemos hecho ver de esta forma al Poder Ejecutivo. Hemos tenido recepción de nuestra solicitud y esperamos que en los próximos días el presupuesto que sea presentado al Congreso y que se discutirá represente las reales necesidades que el Servicio Electoral, como garante de los procesos electorales de la fiscalización de los partidos políticos y el financiamiento de la política, requiere", dijo la encargada del organismo.

Frente a la preocupación, Quiroz descartó que el ajuste ponga en riesgo las funciones esenciales del Servel y adelantó que instruyó a la Dirección de Presupuestos (Dipres) sostener una reunión con Figueroa para detallar el marco financiero.