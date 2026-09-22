Capacitaciones impulsan avances digitales protegiendo historias locales

La corporación Co-Emprende impulsó un programa gratuito de capacitación y asesoría para microempresarios en el contexto que la adopción de herramientas informáticas representa un desafío para los almacenes y talleres vecinales, por lo que busca aprovechar aplicaciones modernas sin abandonar la autenticidad que caracteriza a sus respectivos rubros comerciales.

María Koch, directora ejecutiva de la corporación, conversó con Cooperativa sobre la industria y alertó sobre los efectos contraproducentes de replicar plantillas genéricas. Según explicó, "hoy uno se mete a Instagram y son todos los volantes iguales", fenómeno derivado de generar anuncios idénticos que terminan diluyendo el atractivo único de cada propuesta vecinal.

Frente a esta situación, la especialista subrayó que resulta indispensable preservar la identidad en cada publicación comercial. Por esta razón, remarcó con firmeza: "Acompaña la inteligencia artificial a que te facilite la pega, pero que no la haga al 100%".

Para evitar la pérdida del vínculo barrial, Koch destacó que la calidez humana marca diferencias insustituibles en ventas. "Despersonaliza mucho", advirtió respecto al abuso de plataformas virtuales, recordando que contar vivencias reales genera empatía y preferencia entre los compradores del sector.

La entidad implementa talleres prácticos con pautas de aplicación inmediata. Mediante estrategias simples de redacción digital, los comerciantes logran optimizar tiempos de difusión, mantener vigente su historia de esfuerzo y fidelizar clientela sin sacrificar la esencia original de sus pequeños establecimientos.