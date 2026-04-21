Corfo llamó a "desmitificar" el concepto de innovación: No se trata de proyectos costosos

En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, Jocelyn Olivari, gerenta de Innovación de Corfo, analizó los mitos y urgencias del ecosistema emprendedor.

"Podríamos ser mucho más creativos e innovadores todavía", aseguró la experta al evaluar el escenario nacional.

La vocera explicó que es vital desmitificar el concepto de innovación y no asociarlo solo con proyectos costosos: "Existen las más incrementales novedades que permiten mejorar la productividad", precisó sobre la incorporación de herramientas operativas en el trabajo diario.

Para las firmas de menor tamaño, aplicar estas dinámicas resulta clave para su supervivencia y continuidad. Olivari fue categórica frente a los vertiginosos cambios de la industria: "Innovar o morir es una impronta real sobre todo en este contexto".

Finalmente, enfatizó la necesidad de fortalecer la colaboración multidisciplinaria y tolerar el fracaso. "Somos muy juzgadores cuando alguien se equivoca, tenemos que promover el aprendizaje", concluyó, llamando a instalar musculatura para fallar e intentar nuevamente.