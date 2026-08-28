"Gata Feria": Seis años transformando las calles de Providencia en vitrinas de manufactura nacional

Cada viernes en calle Francisco Noguera (frente al restaurante Lomit's) y cada sábado en el paseo Guardia Vieja (frente a la Galería Comercial Drugstore), de 10:00 a 19:00 horas, opera "Gata Feria": un mercado urbano e itinerante que busca impulsar el emprendimiento chileno en arte, ilustración, indumentaria y manufactura local en Providencia.

A seis años de su nacimiento durante la pandemia y mediante convenios con el municipio, la iniciativa ofrece una vitrina de venta presencial fija para proyectos creativos que no cuentan con tienda propia, sirviendo de plataforma de prueba y formalización comercial antes de dar el salto al retail o centros como Drugstore y Mercado Urbano Tobalaba (MUT).

En entrevista con Esa Es La Idea en Cooperativa, el productor y publicista Roberto Mardones, encargado de organizar "Gata Feria", abordó la importancia de abarcar "un mercado que quizás no lograba acceder a tiendas necesariamente, pero que sí necesitaba vender".

"Hay todo un comercio online super fuerte, pero pasa algo con la experiencia de la calle que es muy significativa y que no te lo da el Instagram o estar revisando marcas todo el día. Ahí hay un nicho superimportante. Entonces empecé a contactar marcas, a trabajar con la Municipalidad de Providencia y a proponer utilizar la calle, básicamente", explicó sobre el origen de este proyecto, que exige una logística semanal para adaptarse a los flujos urbanos de Providencia, alternando sus puestos modulares de color mostaza entre dos puntos neurálgicos de la comuna.

Esta rotación responde al comportamiento del consumidor en días hábiles versus fines de semana.

"El viernes estamos en Francisco Noguera y el sábado en Guardia Vieja (...) Son diferentes públicos también, porque el viernes hay mucho oficinista, mucha población flotante que está dando vueltas; y el sábado es mucho más familiar, es más como de paseo con el perro. Entonces también a veces son diferentes expositores", puntualizó Mardones.

Finalmente, indicó a labor organizativa no se limita al arriendo de stands, sino a un modelo de acompañamiento técnico para resolver exigencias tributarias, de permisos y costos de producción.