"Manos a la obra": Curso gratuito de la U. de Chile premia a emprendedores con un millón de pesos
Busca profesionalizar gestiones monetarias a través de distintas herramientas, abordando brechas de conocimiento crítico para el desarrollo de pequeñas empresas.
Joaquín Fernández, académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN), destacó en Cooperativa el impacto positivo de la capacitación sobre los innovadores chilenos.
Fernández, director del programa Mi Barrio Financiero, señaló la importancia de "separar el dinero familiar del (invertido en el) emprendimiento".