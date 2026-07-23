"Manos a la obra": Curso gratuito de la U. de Chile premia a emprendedores con un millón de pesos

Joaquín Fernandez, director del programa gratuito Mi Barrio Financiero, impulsado por la Universidad de Chile y la Asociación de Bancos (ABIF), entregó detalles acerca del curso gratuito "Manos a la obra", que busca profesionalizar la gestión de emprendedores chilenos mediante herramientas clave de economía y negocios.

En una edición de Esa es la Idea en Cooperativa, el académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la mencionada casa de estudios explicó que el programa aborda desafíos críticos como el flujo de caja y el ahorro: "Lo primero es cómo separar el dinero familiar del emprendimiento".

La iniciativa consta de diez módulos y premiará a los mejores alumnos con un millón de pesos. Los interesados pueden acceder a los contenidos en línea, facilitando el aprendizaje desde cualquier punto del país.

El académico precisó que las inscripciones para el concurso cierran el 2 de octubre, aunque los cursos permanecen abiertos todo el año, y recalcó que no "es necesario tener un emprendimiento andando".

También resaltó la accesibilidad de la plataforma, señalando que el curso es "gratuito y certificado por la Universidad de Chile", por lo que solo se requieren ganas de aprender.