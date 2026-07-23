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Tópicos: Economía | Pymes

"Manos a la obra": Curso gratuito de la U. de Chile premia a emprendedores con un millón de pesos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Busca profesionalizar gestiones monetarias a través de distintas herramientas, abordando brechas de conocimiento crítico para el desarrollo de pequeñas empresas.

Joaquín Fernández, académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN), destacó en Cooperativa el impacto positivo de la capacitación sobre los innovadores chilenos.

 Universidad de Chile

Fernández, director del programa Mi Barrio Financiero, señaló la importancia de "separar el dinero familiar del (invertido en el) emprendimiento".

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Joaquín Fernandez, director del programa gratuito Mi Barrio Financiero, impulsado por la Universidad de Chile y la Asociación de Bancos (ABIF), entregó detalles acerca del curso gratuito "Manos a la obra", que busca profesionalizar la gestión de emprendedores chilenos mediante herramientas clave de economía y negocios.

En una edición de Esa es la Idea en Cooperativa, el académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la mencionada casa de estudios explicó que el programa aborda desafíos críticos como el flujo de caja y el ahorro: "Lo primero es cómo separar el dinero familiar del emprendimiento".

La iniciativa consta de diez módulos y premiará a los mejores alumnos con un millón de pesos. Los interesados pueden acceder a los contenidos en línea, facilitando el aprendizaje desde cualquier punto del país.

El académico precisó que las inscripciones para el concurso cierran el 2 de octubre, aunque los cursos permanecen abiertos todo el año, y recalcó que no "es necesario tener un emprendimiento andando".

También resaltó la accesibilidad de la plataforma, señalando que el curso es "gratuito y certificado por la Universidad de Chile", por lo que solo se requieren ganas de aprender.

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