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Tópicos: Economía | Pymes

Patagonia Biotech Hub busca levantar 1.000 metros cuadrados de laboratorios en Puerto Varas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Roberto Arrieta, director de Patagonia Biotech Hub, detalló en Cooperativa la inversión para potenciar la Región de Los Lagos como referente biotecnológico.

Explicó que el proyecto Startuplab.03. busca potenciar la región con laboratorios de última generación.

Patagonia Biotech Hub busca levantar 1.000 metros cuadrados de laboratorios en Puerto Varas
 Cooperativa Ciencia

Con una inversión superior a los 4 millones de dólares, la iniciativa busca potenciar el desarrollo científico y tecnológico en Los Lagos, enfocándose en áreas clave como el agro, la acuicultura y la biomedicina.

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Roberto Arrieta, director de Patagonia Biotech Hub, profundizó en Cooperativa sobre el proyecto que apunta consolidar a la Región de Los Lagos como referente biotecnológico nacional.

El ingeniero civil industrial explicó que la implementación de Startuplab.03., proyecto pionero financiado en el marco de las iniciativas público-privadas impulsadas por Corfo, responde a una necesidad latente en el territorio, donde las industrias locales demandan constantemente soluciones basadas en ciencia y tecnología avanzada.

"El proyecto no solamente busca desarrollar o apalancar emprendimiento biotecnológico para esas industrias regionales, sino también para todo el país, permitiendo escalar soluciones hacia otros sectores industriales", destacó Arrieta en una nueva edición de Esa es la Idea.

Las obras ya han dado su puntapié inicial con la colocación de la primera piedra, y se espera que las instalaciones estén operativas a mediano plazo, consolidando un ecosistema de emprendimiento e innovación que atraiga no solo a talento local, sino también a profesionales jóvenes que han migrado a la región en los últimos años.

El proyecto contempla además la participación en redes de colaboración industrial, donde "estos startups están siendo aceleradas por nosotros", destacó el director sobre el apoyo a emprendedores: "Vamos a terminar la infraestructura, y la vamos a inaugurar con bombo y platillo", afirmó,

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