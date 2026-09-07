Programa busca conectar startups y municipios para resolver urgencias urbanas en Santiago

Hasta el 30 de octubre estarán abiertas las postulaciones para la cuarta versión de "100 Soluciones para la Ciudad", convocatoria impulsada por Sé Santiago -programa de Corfo ejecutado por la Corporación Regional y el Gobierno de Santiago- que busca sumar a 300 startups y pymes con innovaciones tecnológicas en seguridad, movilidad y medioambiente para resolver necesidades prioritarias de los 52 municipios de la Región Metropolitana.

En entrevista con Esa es la Idea de Cooperativa, la gerenta de Sé Santiago, Solange Arredondo, explicó este lunes que el propósito de este registro es "acercar las tecnologías que se convierten en soluciones para temas como la gestión de residuos, la gestión municipal, la ficha electrónica en un centro de salud, el tránsito (...) todas esas cosas que requerimos que funcionen bien en la ciudad".

"Queremos acercar esa tecnología a quienes toman las decisiones a nivel local. Nosotros hemos medido que un funcionario municipal, una persona que trabaja en un municipio, puede demorar hasta 22 meses en identificar una solución que le sirva para resolver un problema. Entonces, parte del catálogo, de ordenar, de sistematizar, de difundir, es que esa información llegue más rápido", detalló Arredondo.

La convocatoria, que espera pasar de las 180 soluciones registradas a una meta de 300 en esta edición, mantiene un proceso de postulación abierto y simplificado.

Según la líder del programa, la selección evalúa tres criterios clave: contar con una solución empresarial (incluso en etapa previa a formalización para pilotos), aplicar base tecnológica (como inteligencia artificial, internet de las cosas, blockchain o analítica de datos) y abordar problemáticas de seguridad, medioambiente o movilidad.

Arredondo subrayó en Cooperativa que el catálogo trasciende la mera vitrina digital, transformándose en una plataforma de vinculación efectiva a través de eventos, ruedas de negocios y Demo Days.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 30 de octubre a través del portal institucional sesantiago.cl, donde además se encuentra disponible para descarga gratuita la versión previa del documento.

De forma complementaria, el equipo del programa realizará talleres presenciales de orientación y postulación en espacios como el Hub Ñuñoa y difundirá actualizaciones en sus redes sociales oficiales en Instagram y LinkedIn.