Termómetro Pyme revela caída en ventas, alza en morosidad previsional y riesgo de quiebras

El más reciente reporte del Termómetro Pyme correspondiente a julio de 2026, elaborado en conjunto por la plataforma defensadeDeudores.cl y la organización PROPYME, encendió las alarmas económicas tras revelar un acelerado deterioro de la liquidez en las micro y pequeñas empresas del país, producto de un estancamiento sostenido de la demanda y un preocupante aumento de la morosidad laboral y tributaria.

En entrevista con Esa es la Idea en Cooperativa, el director ejecutivo de PROPYME, Rodrigo Bon, explicó este miércoles que los datos recopilados reflejan una tendencia compleja que afecta a unidades productivas a lo largo de todo el país.

Según advirtió, la falta de ingresos ha obligado a los emprendedores a recurrir al financiamiento externo para responder a compromisos inmediatos.

"Lo que tenemos en lo que va del 2026 son patrones que se han venido repitiendo (...) las bajas en las ventas -lo que tiene que ver con un estancamiento en la demanda-, que es un tema mucho más complicado de poder superar. El aporte que hacen los dueños o dueñas de las empresas a su negocio para darle flujo a la caja; la mayor solicitud ya sea en materia de financiamiento hacia los bancos, hacia los factoring", detalló Bon.

A esto sumó "la deuda que las diferentes empresas comienzan a crecer hacia el Estado, como es la postergación del IVA, la deuda tributaria, la deuda laboral a través de las cotizaciones de los trabajadores. Lamentablemente, las cifras en lo que va del año no han sido positivas, esa es la realidad".

Aumento en despidos e insolvencia "silenciosa"

Otro de los indicadores críticos que expuso la medición es la imposibilidad de cumplir con las obligaciones previsionales de los trabajadores, registradas con un alza del 29%.

A ello se suma un incremento gradual en las desvinculaciones, un fenómeno que no se observaba con tal magnitud en crisis pasadas como la pandemia o el estallido social.

Asimismo, el líder gremial alertó sobre un subregistro de cierres no declarados formalmente ante las instituciones judiciales o la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir).