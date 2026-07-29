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Tópicos: Economía | Pymes

Termómetro Pyme revela caída en ventas, alza en morosidad previsional y riesgo de quiebras

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El estudio mensual expone un escenario complejo para las empresas de menor tamaño en Chile.

La crisis financiera se profundiza por un severo estancamiento de la demanda interna y dificultades para mantener el flujo de caja.

Termómetro Pyme revela caída en ventas, alza en morosidad previsional y riesgo de quiebras
 ATON (referencial)

“Si esas cifras aumentan de la forma en la que la Superir informó, imagínate la cantidad de empresas que están dejando de funcionar así no más”, advirtió en Cooperativa Rodrigo Bon.

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El más reciente reporte del Termómetro Pyme correspondiente a julio de 2026, elaborado en conjunto por la plataforma defensadeDeudores.cl y la organización PROPYME, encendió las alarmas económicas tras revelar un acelerado deterioro de la liquidez en las micro y pequeñas empresas del país, producto de un estancamiento sostenido de la demanda y un preocupante aumento de la morosidad laboral y tributaria.

En entrevista con Esa es la Idea en Cooperativa, el director ejecutivo de PROPYME, Rodrigo Bon, explicó este miércoles que los datos recopilados reflejan una tendencia compleja que afecta a unidades productivas a lo largo de todo el país.

Según advirtió, la falta de ingresos ha obligado a los emprendedores a recurrir al financiamiento externo para responder a compromisos inmediatos.

"Lo que tenemos en lo que va del 2026 son patrones que se han venido repitiendo (...) las bajas en las ventas -lo que tiene que ver con un estancamiento en la demanda-, que es un tema mucho más complicado de poder superar. El aporte que hacen los dueños o dueñas de las empresas a su negocio para darle flujo a la caja; la mayor solicitud ya sea en materia de financiamiento hacia los bancos, hacia los factoring", detalló Bon.

A esto sumó "la deuda que las diferentes empresas comienzan a crecer hacia el Estado, como es la postergación del IVA, la deuda tributaria, la deuda laboral a través de las cotizaciones de los trabajadores. Lamentablemente, las cifras en lo que va del año no han sido positivas, esa es la realidad".

Aumento en despidos e insolvencia "silenciosa"

Otro de los indicadores críticos que expuso la medición es la imposibilidad de cumplir con las obligaciones previsionales de los trabajadores, registradas con un alza del 29%.

A ello se suma un incremento gradual en las desvinculaciones, un fenómeno que no se observaba con tal magnitud en crisis pasadas como la pandemia o el estallido social.

Asimismo, el líder gremial alertó sobre un subregistro de cierres no declarados formalmente ante las instituciones judiciales o la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir).

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