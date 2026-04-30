Gremios agrícolas critican a Kast por no reunirse con ellos en sus visitas a La Araucanía

Gremios agrícolas de la Región de La Araucanía lamentaron que el Presidente José Antonio Kast no se haya reunido con los representantes del sector durante sus recientes visitas a la zona y expresaron su molestia ante la falta de soluciones en materia de seguridad y económica.

Este jueves se llevó a cabo una reunión en la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO), que contó con la participación de la Multigremial de La Araucanía, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), agricultores de Malleco y parlamentarios, en la que se analizó la ausencia de un plan de reactivación económica para la zona y también se estudiaron los proyectos que se discuten en el Congreso.

Sin embargo, los dirigentes agrícolas criticaron que, aunque se han sostenido reuniones a nivel central con la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), las problemáticas territoriales de los gremios no están siendo escuchadas.

Camilo Guzmán, presidente de Agricultores Unidos, manifestó que no fueron invitados a la cita y que el Mandatario tampoco se reunió con ellos de manera externa: "Lo natural es que su avanzada contacte previamente a quien representa al sector que define ese territorio. Aquí hablamos de una región eminentemente agrícola y ya en dos visitas no ha existido un solo llamado a los gremios locales que agrupan a los agricultores", fustigó.

El dirigente enfatizó que no ha existido "ninguna invitación a conversar, ni un espacio para plantear las problemáticas reales del sector. Más curioso aún resulta que el Presidente sí haya sostenido reuniones en la sede de la Sociedad Nacional de Agricultura".

Por su parte, Sebastián Naveilñán, de Agricultores de Malleco, advirtió que "La Araucanía y el mundo agrícola están pasando por una crisis sumamente potente producto de la guerra, de la falta de fertilizantes, de urea. Hoy eso es una realidad".

"Esperamos, insisto, que el Gobierno prontamente presente un plan donde podamos trabajar en cómo sacamos adelante la región", agregó.

"Necesitamos crecimiento económico"

Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial, detalló las principales preocupaciones del sector agrícola de La Araucanía: "Necesitamos crecimiento económico y en eso estamos absolutamente de acuerdo con lo que está planteando el Gobierno. Uno podrá corregir detalles o no, pero nosotros eso lo apoyamos", apuntó.

"Entendemos que esa es la discusión primera. Pero vamos a ir planteando temas en la medida que eso se supere y creemos que esta región merece un trato especial", sostuvo el dirigente.

"Aquí, la ausencia del Estado hizo un daño tremendo a la expectativa de las personas, al crecimiento económico. (La Araucanía) debe tener un tratamiento especial de parte del Estado de Chile", complementó.

A pesar de que se ha reportado una baja en los ataques incendiarios en el último periodo, los gremios coincidieron en que la violencia rural persiste. Ante este escenario, exigen una mejor coordinación entre el Ministerio Público y las policías para garantizar la seguridad en la macrozona sur.