Gobierno designa a Domingo Rojas como nuevo director nacional del SAG

El Presidente José Antonio Kast designó este lunes a Domingo Rojas Phillipi como nuevo director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en el marco de una serie de cambios directivos en organismos estratégicos del Estado.

Rojas es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un magíster en Dirección Financiera de la Universidad Adolfo Ibáñez. Posee experiencia tanto en el sector público como privado, especialmente vinculada al ámbito agrícola.

Inició su carrera en el SAG en 2011, donde trabajó en áreas de gestión institucional, planificación y presupuesto. Posteriormente, se desempeñó en el sector privado en empresas del rubro agrícola.

En 2018 regresó al servicio, asumiendo como jefe de gabinete e integrando el equipo directivo hasta 2022.

La designación se da en un contexto de ajustes en distintas entidades del Estado, donde el Mandatario ha impulsado cambios mediante las denominadas "balas de plata", facultad que le permite, al asumir, nombrar directamente a 12 jefes de servicio de primer nivel. Hasta la fecha, ya ha designado a nueve de ellos.

Entre los organismos donde ya se han concretado estos cambios figuran el Servicio Nacional de Migraciones, la Dirección del Trabajo, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el Servicio de Evaluación Ambiental, la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, la Superintendencia de Salud y el Servicio de Impuestos Internos (SII).