Día del Vino: Gremio asegura que la industria vive "momentos difíciles"

En el marco de un nuevo Día del Vino, el presidente de Vinos de Chile, Alfonso Undurraga, advirtió que la industria vive "momentos difíciles" dada una caída en el consumo mundial, y la aplicación de aranceles al producto desde Estados Unidos.

Productores y autoridades se reunieron en el Club de la Unión de Santiago este viernes, justamente para abordar los desafíos y esfuerzos conjuntos del mundo público y privado para apuntar a la reactivación del sector vitivinícola.

En la oportunidad, el líder gremial aseveró: "Estamos viviendo momentos difíciles, pero afortunadamente, exportamos más del 60% de lo que producimos a más de 100 países y esa base, junto al mercado nacional, nos permiten sortear este momento de mejor manera".

"No dependemos solamente como antes del mercado nacional, porque cuando caía el consumo, a uno le afectaba más directamente", relevó Undurraga, antes de reiterar que la exportación "nos permite tener los huevos en varias canastas, y el desafío en estos momentos de caída de consumo es llegar a nuevos mercados".

En cuanto al arancel de 12,5% impuesto por EE.UU. al producto nacional, el dirigente comentó que trabajan junto al Gobierno desde el primer momento para revertirlo, y esperan tener buenas noticias al respecto prontamente.

Cabe mencionar que en julio pasado, las exportaciones de vino embotellado bajaron un 7,2% en volumen, y un 10,9% en valor, con un precio promedio de 27,4 dólares por caja, lo que asimismo representa una caída de 4% al comparar con el mismo mes de 2025.

¿Cómo superar este escenario?

"Hay un hecho objetivo: el consumo mundial de vino ha bajado en un 25%. Hay un sobrestock de producción, ha disminuido el precio en niveles preocupantes, y naturalmente, ello tiene que afectar a la industria nacional", reconoció el ministro de Agricultura, Jaime Campos.

En cuanto a las formas para adecuarse a esa nueva realidad, la autoridad opinó que "la respuesta está en dos caminos, que no son incompatibles: por un lado, tratando de llevar al nuevo mercado a los que hasta ayer no llegaban, y en segundo término, produciendo cosas que ayer no producían".

Por su parte, Lorena Sepúlveda, directora nacional de ProChile, adelantó que "estamos trabajando arduamente para que en noviembre se pueda concretar (en nuestro país) un evento que se llama Vinexpo Explorer, que es uno de los principales a nivel mundial para traer a más de 50 compradores internacionales, que podrán interactuar, conocer en terreno y vivir la experiencia de Chile por nuestro vino".