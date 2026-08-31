Indonesia reconoció a Chile como país libre de mosca de la fruta

Chile fue reconocido oficialmente por Indonesia como país libre de mosca de la fruta, luego de la firma de un acuerdo con la Autoridad de Cuarentena de Indonesia (IQA), en medio de la reunión con el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian.

"El reconocimiento de Chile como país libre de mosca de la fruta ratifica la importancia de la sanidad y del trabajo que realiza el Servicio Agrícola y Ganadero. Esta condición es reconocida internacionalmente y refleja el compromiso de nuestro país con la seguridad y sanidad de nuestros productos, permitiéndonos también abrir nuevas oportunidades para las exportaciones chilenas", detalló la autoridad nacional.

Asimismo, el subsecretario agregó que Chile debe "seguir cuidando y protegiendo este importante patrimonio sanitario y, al mismo tiempo, continuar abriendo puertas en nuevos mercados para que nuestro sector frutícola pueda ampliar y diversificar sus opciones de exportación".

"Dentro de Asia, Indonesia esta temporada 2025-26 se ubica como el noveno destino para los envíos de frutas frescas de Chile, con más de 310 mil cajas y un crecimiento de 15%, respecto al ejercicio anterior. Las uvas de mesa concentran el 96% del total, seguidas por kiwis, cerezas y manzanas", comentó el gerente general de Frutas de Chile, Miguel Canala-Echeverría.