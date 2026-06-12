Exportaciones chilenas registran récord histórico en los primeros cinco meses de 2026

Las exportaciones chilenas durante los primeros cinco meses del año alcanzaron los 49.565 millones de dólares, lo que representa un alza del 12,1% con respecto al mismo periodo del año anterior y supone un récord histórico, informó este viernes el Gobierno.

En mayo, por ejemplo, los envíos sumaron 9.540 millones, el valor más alto para ese mes en la serie histórica disponible, indicó -en un comunicado- la Subsecretaría chilena de Relaciones Económicas Internacionales.

"Estas cifras son una buena noticia y son resultado de una sólida política de comercio exterior que Chile -el mayor productor de cobre del mundo- viene impulsando hace décadas", comentó la subsecretaria, Paula Estévez.

La cifra récord obedece principalmente al crecimiento del 19,3% que registraron los envíos mineros, que llegaron a los 29.942 millones de dólares entre enero y mayo, según el informe.

"El cobre acumuló retornos de 24.370 millones de dólares (+10,2%), con alzas en todos sus formatos, en un contexto de precios al alza y alcanzado niveles récord", apuntó la institución.

El litio, por su parte, casi triplicó sus envíos respecto al año anterior, al acumular 2.639 millones dólares, también impulsado por un crecimiento sostenido de la demanda y una oferta relativamente restringida, señala el reporte.

Principales socios comerciales

China se mantiene como el principal socio comercial de Chile, al acaparar el 34% de los envíos, seguida de Estados Unidos, con 17%; Japón, con 8%, y Corea del Sur, que aúna el 5,4%.

Tras estos países aparece la India, que concentra el 5,2 % de los envío y con el que Chile negocia un tratado de libre comercio, que se encuentra en etapas finales de negociación.

"Su población de más de 1.400 millones de personas y su dinamismo y crecimiento sostenido lo proyectan como la tercera economía del mundo para 2030", agrega el comunicado .

Según cifras oficiales, las exportaciones de bienes chilenos acumulan seis años consecutivos de crecimiento, desde la caída registrada en 2020 por la crisis económica derivada de la pandemia de la covid-19.