Proyecto Dominga: Greenpeace pide investigar posible caso de corrupción

Ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la ONG ambientalista Greenpeace presentó una querella contra de todos quienes resulten responsables de los delitos de cohecho agravado y revelación de secretos, en el marco de la tramitación del proyecto minero-portuario Dominga, de la empresa Andes Iron.

La acción legal nace a partir de una investigación del sitio Reportea revelara que Andes Iron habría realizado pagos por más de 255 millones de pesos al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber, pese a que la empresa cuenta con otro grupo de abogados para su representación y asesoría jurídica.

Greenpeace recordó que dos de los socios del citado estudio -Eduardo Lagos y Mario Vargas- actualmente se encuentran imputados y en prisión preventiva por su intervención en un esquema de corrupción del Poder Judicial, en el llamado caso "Muñeca Bielorrusa".

El penalista Mauricio Daza, que representa a la ONG en esta acción judicial, consideró necesario aclarar ante la opinión pública para qué fueron contratados estos abogados y cuál fue su rol en la tramitación de Dominga.

"Aunque la glosa de estos pagos asegura que los servicios contratados habrían sido 'asesoría jurídica y técnica vinculada al proceso de calificación ambiental' del proyecto en cuestión, hay abundante evidencia respecto de que esto no sería así, por lo que es importante entender cuál fue el verdadero rol encomendado a los abogados Lagos y Vargas, hoy también imputados por su intervención en el Caso Muñeca Bielorrusa y eventuales pagos a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco", dijo.

Según Daza, "es fundamental que se aclare si existió alguna actuación ilícita en el contexto de la tramitación judicial del proyecto Dominga, considerando que los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos están imputados y en prisión preventiva porque habrían pagado coimas a Vivanco, a fin que actuara en favor de uno de sus clientes. Además, se ha revelado a partir de esa investigación penal que tanto el actual ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, como su cónyuge, María Cecilia Ramírez, habrían mantenido vínculos con el estudio Lagos, Vargas y Silber. En este punto se debe recordar que Matus ha votado a lo menos dos veces a favor de Dominga, habiendo sido incluso el redactor de uno de esos fallos".

"Esta acción judicial busca esclarecer la verdad en esta materia y restituir la confianza en las instituciones públicas, el Poder Judicial y, particularmente, la institucionalidad ambiental, puesto que este tipo de acontecimientos afecta profundamente al Estado en su conjunto", explicó por su parte Matías Asun, director de Greenpeace Chile

El personero recordó que durante la larga tramitación del proyecto minero-portuario Dominga, que se inició en 2013, éste se ha visto salpicado en reiteradas oportunidades por acusaciones de corrupción.