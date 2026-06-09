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Tópicos: Economía | Sectores productivos

Plataforma de inversión impulsa startups chilenas vía financiamiento colectivo

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Lucas Kandora explicó en Cooperativa cómo X-Broota convierte a personas naturales en accionistas de empresas con alto potencial de crecimiento.

Plataforma de inversión impulsa startups chilenas vía financiamiento colectivo
 Pexels.com (Referencial)

"Pago Fácil fue nuestro exit más connotado y multiplicó en 37 veces la inversión inicial", destacó el ejecutivo en Esa es la Idea.

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Lucas Kandora, head de X-Broota, conversó con Cooperativa sobre cómo la plataforma Broota democratiza la inversión en startups chilenas, permitiendo que personas naturales se conviertan en accionistas de empresas con alto potencial de crecimiento.

La plataforma cumple 13 años conectando a interesados con negocios innovadores. "El método es el financiamiento colectivo", señaló Kandora a Esa es la Idea de Cooperativa, comparándolo con la Teletón, pero a escala empresarial. Hoy cuenta con más de 5.200 inversionistas activos que apoyan el desarrollo de marcas nacionales.

Casos como Wildfoods demuestran la efectividad del modelo. No obstante, Kandora hizo un llamado a "siempre diversificar", reconociendo que también existen riesgos de fracaso. El ticket mínimo actual para participar es de 500 mil pesos, abriendo el espectro del financiamiento privado.

"Hemos tenido otros casos particulares como Pago Fácil, el cual fue nuestro exit —que es cuando una empresa más grande viene y te adquiere— más connotado, que multiplicó en 37 veces la inversión inicial", precisó. 

La red no solo entrega capital, sino también socios estratégicos. "Son un motor de marketing para la propia empresa", afirmó el líder de X-Brota. Este vínculo permite a emprendedores acceder a proveedores y contactos internacionales fundamentales para su eventual expansión global.

Finalmente, la plataforma evalúa métricas y equipos para asegurar calidad. El proceso incluye un riguroso due diligence (proceso de investigación y auditoría) antes de publicar cualquier oferta. El objetivo es fortalecer un ecosistema donde la transparencia y el potencial de los equipos de trabajo sean siempre la prioridad.

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