23:26 - | Respecto al proyecto acotado, Marcel manifestó que "se votó en contra de la posibilidad de transformar un mecanismo permanente para saldar deudas de pensiones alimenticias" #CooperativaContigo

23:19 - | Ministro Marcel: Los argumentos que pusimos sobre la mesa fueron comprendidos por los parlamentarios y parlamentarias #CooperativaContigo

23:14 - | Diputada Joanna Pérez (DC): Lamentamos que el Gobierno no tuviera el espacio para escuchar nuestras propuestas de manera oportuna #CooperativaContigo

23:08 - | Diputada Pérez: Es bastante ridícula la idea de que deban renunciar los ministros Marcel y Jackson #CooperativaContigo

23:06 - | Diputada Catalina Pérez (Comunes): Primó el gallito político, la mezquindad por sobre las necesidades de los chilenos #CooperativaContigo

23:06 - | Diputado Ilabaca (PS): "Lo ideal es que el ministro Jackson converse, dialogue" #CooperativaContigo

23:05 - | Diputado Ilabaca (PS): El quinto retiro era una oportunidad también para el Gobierno, pero el Gobierno optó por presentar un proyecto con graves deficiencias #CooperativaContigo

23:04 - | Esta es una tremenda derrota para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, dice el diputado Labbé (UDI)

22:59 - | Diputado Durán (RN): Esperemos que el día de mañana el Gobierno ingrese una reforma que ayude a avanzar en el sistema previsional chileno #CooperativaContigo

22:56 - | Diputado Jorge Durán pide que ministros Marcel y Jackson renuncien tras rechazo de proyectos sobre retiros de fondos previsionales #CooperativaContigo

22:15 - | Diputado Carlos Bianchi: "Quiero decir, con mucha franqueza, que esto que podría parecer como un triunfo del Gobierno, es una enorme derrota para la gente"

22:14 - | Diputado Carlos Bianchi: "Me estoy enterando que al parecer el gobierno acaba de lograr los votos necesarios para aprobar su proyecto y están llegando a un acuerdo final entre el Gobierno -Frente Amplio, Partido Socialista y algunos otros sectores- con la UDI y algunos otros votos de la derecha. Por lo tanto, el acuerdo al parecer ya estaría para que esto pudiera votarse favorablemente"

22:12 - | La votación partirá con la idea de legislar el quinto retiro universal; mientras que el retiro acotado se va a separar en tres votaciones: en general más las indicaciones que fueron ingresadas en el trabajo de la Comisión, el mecanismo sobre pensión de alimentos y dos indicaciones más sobre el seguro de cesantía.

21:23 - | Pasadas las 22:00 horas, quedan todavía ocho parlamentarios para argumentar y darle paso a la votación

21:22 - | Diputada Emilia Schneider (Comunes): "Un llamado al oficialismo, si no hacemos todo lo posible por hacer realidad un nuevo sistema de pensiones y seguridad social, ahí sí habremos fallado" #CooperativaContigo

21:20 - | Emilia Schneider (Comunes): "El Presidente de la República ha sido claro y ha presentado un proyecto para dar certeza de que los fondos de las y los trabajadores no serán expropiados, se van quedando sin caricaturas y la ciudadanía observa atenta"

21:18 - | "El Presidente, que en plena campaña presidencial votó a favor de un fallido cuarto retiro asegurando que nunca más acudiremos a esto, hoy nos muestra incapacidad para ordenar a su coalición", cuestionó el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) #CooperativaContigo

19:36 - | Tras cuatro horas y medio de debate por el retiro universal, la Cámara ahora discute el retiro acotado

19:32 - | Ministro Jackson: Este retiro, de forma acumulativa, podría generar cinco puntos de inflación #CooperativaContigo

19:28 - | Ministro Jackson: Casi el 50 por ciento de los recursos de un quinto retiro serían del quintil de mayores ingresos #CooperativaContigo

19:12 - | Diputado José Miguel Castro (RN): "Consecuencia se llama la película. El fin no justifica los medios. (...) Yo voy a votar en contra de este retiro"

19:08 - | Diputada Consuelo Veloso (RD) rechaza retiro sin condiciones: "Estar discutiendo una vez un retiro significa que como representantes del pueblo les decimos a las personas que tenemos las mismas respuestas que fascinan a los neoliberales: sálvate solo y gasta tus propios ahorros"

19:00 - | Diputada Gael Yeomans (CS) y nuevo retiro sin condiciones: "Me niego a defender una política sin horizonte de mediano plazo ni objetivos claros. La izquierda puede tener un proyecto más de fondo"

18:59 - | Diputado Jorge Durán (RN) anunció que votará a favor del quinto retiro "sin letra chica"

18:59 - | Diputada Tello (PC): "Hoy no es responsable ni ético decir que el quinto retiro sería una solución a la crisis, cuando sabemos que puede profundizar el problema"

18:59 - | Diputada Tello (PC): "El IFE y las medidas económicas han permitido sobrellevar la crisis, ya no tenemos cuarentenas totales ni un Gobierno que nos empuja a tomar terribles decisiones"

18:58 - | Diputada Carolina Tello (PC) anuncia rechazo al quinto retiro del 10%: "No podemos seguir contribuyendo a la cultura del sálvese quién pueda"

18:27 - | Schalper: El proyecto del Gobierno "no resuelve el problema de fondo. Además, no se ha dado pie a las indicaciones como se hubiera querido. Es cierto que se pasarán al Senado, pero nos gusta actuar sobre hechos consumados; no expectativas"

18:27 - | Diputado Diego Schalper: En RN "hay posiciones distintas, hay que reconocerlo; algunos vamos a votar en contra. En lo que respecta al proyecto del Gobierno, mayoritarísimamente se votará en contra"

18:26 - | Diputado Coloma adelantó indicaciones para la propuesta del Gobierno, "porque si bien era importante asegurar la inexpropiabilidad, también queremos que quede en texto expreso la heredabilidad de los fondos de pensiones"

18:26 - | Diputado Juan Antonio Coloma: "Como UDI vamos a cumplir nuestro compromiso. Mayoritariamente, vamos a rechazar el quinto retiro de los parlamentarios, convencidos de que es un mal proyecto que genera inflación, la peor condena para los sectores populares"

18:08 - | Ministro de Hacienda, Mario Marcel: Durante los seis meses posteriores al tercer retiro, las utilidades de las AFP no disminuyeron, crecieron 25 por ciento #CooperativaContigo

17:58 - | Bernardo Berger (RN): Doy mi apoyo a las propuestas que buscan un 10 y hasta un 100 por ciento de los fondos de pensiones

17:53 - | Gonzalo Winter (CS): "Con las dieta que tenemos no solamente debemos opinar, sino que acudir a dar soluciones a las personas. La gente tiene necesidades, claro que sí, pero el debate es si es la mejor política pública para ayudarlos"

17:45 - | Diputada Camila Musante y quinto retiro universal: "No le daré la espalda a las personas reales que se las ingenian para llegar a fin de mes... No podemos ignorar el hambre, las personas esperan ver que no los abandonemos" #CooperativaContigo

17:36 - | Stephan Schubert (independiente): "Algunos fueron reelectos por apoyar los retiros... Pero con las pensiones de nuestros compatriotas no se juega, nuestro deber es trabajar a favor de ellos. Un nuevo retiro no ayudará la economía, sino que todo lo contrario"

17:29 - | Ximena Ossandón (RN): "¿Quién diría que no al dinero? Pero a veces nos olvidamos de que es para pensiones, aunque sean bajas. No hay peor pensión que la que no existe... No hagamos oído sordo a los expertos" #CooperativaContigo

17:28 - | Las indicaciones tienen que ver sobre el pago de contribuciones y también si es que existen atrasos en el pago de arriendos

17:18 - | Ministro Giorgio Jackson anunció indicaciones del Gobierno al proyecto acotado del quinto retiro: Las vamos a ingresar apenas logre pasar la Cámara de Diputados y Diputadas y logre tramitarse en el Senado. De esa forma tratamos de incorporar muchas de las inquietudes que parlamentarios y parlamentarias fueron avisando.

16:55 - | Ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, y proyecto acotado del quinto retiro: "El Gobierno trajo indicaciones tras discusión en la Comisión de Trabajo y en la de Hacienda, y esas indicaciones las pusimos a disposición de los Comités. Se requería unanimidad para poder tramitarlas y por lo tanto, al no existir la unanimidad, esto se va a ver en el Senado"

16:54 - | Diputado Leonardo Soto (PS): "En lo particular, vamos a apoyar el proyecto de retiro del gobierno porque lo hemos ido mejorando y creo que se va a ir mejorando durante también durante la mañana y la tarde"

16:49 - | Diputado Leonardo Soto (PS) criticó a su partido por el quinto retiro: "El partido socialista no tiene una postura de bloque sobre los proyectos que hoy están en tabla. Hemos hecho todos los esfuerzos, pero parece que el desorden de otras bancadas se nos ha pegado a nosotros"

16:46 - | "En el futuro el trabajo se tiene que hacer de manera legislativa. Nosotros apoyamos este Gobierno, lo vamos a seguir apoyando, pero creo que también es importante que nuestra voz se escuche, porque creo que todos y creemos que todos los proyectos que se presenten son mejorables desde la lógica de lo que nosotros vivimos en el día a día%u201D, detalló la diputada Carolina Marzán, jefa de la Bancada de Diputadas y Diputados del PPD

16:30 - | Bancada PPD se reunió con Marcel previo a votación del quinto retiro, aunque seguirán a favor de la iniciativa: "Las opiniones no han cambiado, pero era importante que conociera nuestra consecuencia", dijo la diputada Carolina Marzán #CooperativaContigo

16:27 - | "Este es un dinero que pertenece a los trabajadores, por ello creo firmemente, mientras esperamos una reforma a las mismas, que el proyecto presentado por el Ejecutivo no es para todos, si no para unos pocos y además va directo a las empresas; es demasiado acotado y no le da la opción al trabajador de decidir qué hacer con su dinero", dijo la diputada

16:26 - | La diputada de RN Carla Morales dijo hoy que "debemos ayudar y pensar en quienes más lo necesitan y también en quienes tienen el derecho de optar en qué forma utilizar estos recursos, por eso hoy votaré a favor del quinto retiro".

16:24 - | Las propuestas del quinto retiro, tanto la presentada por parlamentarios como la del Gobierno, tendrán un máximo de debate de cuatro horas cada una antes de su votación. Debido a esto, se estima que cerca de las 23:00 horas se sepa el desenlace de la iniciativa

16:09 - | "Pero la gran mayoría estaba indecisa y creo que el hecho de que hayan presentado la reforma va a ayudar a que muchos de esos indecisos voten en contra, ¿cuántos? Lo vamos a conversar ahora en la bancada", puntualizó el parlamentario UDI

16:03 - | "El proyecto (del Gobierno) no está muy bien redactado, pero cumple con el espíritu de lo que habíamos pedido, así que yo creo que estamos en condiciones de rechazar el quinto retiro. Pero lo dijimos desde el principio y fuimos muy claros: en Chile Vamos habían personas que iban a votar en contra de todos modos, otros que van a votar a favor de todos modos", detalló el diputado UDI Guillermo Ramírez.

13:22 - | Francisco Chahuán, presidente de RN: "Frente a un Presidente que no toma definiciones sobre esta materia, el llamado es claro y categórico: basta con que patrocine o el proyecto encabezado por el diputado Schalper en la Cámara de Diputados, o el encabezado por el presidente del partido en el Senado"

13:20 - | El timonel RN Francisco Chahuán, en la misma línea que su par de la UDI, pidió al Gobierno que se demuestre "si tienen voluntad de declarar inexpropiables los fondos de los trabajadores chilenos. Lo importante es que saquemos adelante una afirmación que están esperando los trabajadores chilenos: que los fondos previsionales les pertenecen"

13:19 - | La diputada independiente Marta González, de la bancada del PPD, acusó que "faltó diálogo" porque quienes no pertenecen a un partido tiene "otra visión": "Entendemos que tenemos que colaborar para las transformaciones, pero hoy día -insisto- estamos viendo las necesidades de la gente", dijo

13:19 - | Timonel PPD Natalia Piergentili respecto a fuga de votos en el Congreso: "No existen órdenes de partido en este sistema político, pero no vamos a claudicar a la idea de que sigamos con ese norte respecto de la votación sobre el retiro acotado"

13:18 - | Tras el comité político, timonel PPD Natalia Piergentili aseguró que el partido está "absolutamente de acuerdo con la postura que tiene el Gobierno respecto al quinto retiro acotado y es nuestra tarea, junto con la de nuestros aliados, trabajar en función de convencer a nuestro parlamentarios para que tomen la decisión que, a nuestro juicio, es la correcta"

12:21 - | La ministra vocera fue consultada por esta iniciativa, y respondió hablando de "reciprocidad" Diputado Héctor Barría (DC) sobre proyecto para mover feriado al 2 de mayo: %u201CNo sería un feriado irrenunciable, para que permita actividad laboral%u201D. @Cooperativa pic.twitter.com/PJ4hU7EkyF — Mariano Reyes C (@MarianoIRC) April 18, 2022

11:56 - | #CooperativaContigo Ministra Vallejo: "Está avanzando la construcción de la reforma de pensiones para dejar atrás este sistema de abusos de las AFP"

11:55 - | Vallejo añade que ni el Gobierno ni los parlamentarios ni la Convención promueven y ni siquiera tienen "en la imaginación" la expropiación de los ahorros previsionales

11:53 - | #CooperativaContigo Vallejo reitera que reforma sobre inexpropiabilidad se presenta frente a la preocupación de sectores parlamentarios. "Esperamos que ellos también cumplan con su palabra", añade respecto al quinto retiro

11:52 - | #CooperativaContigo Ministra Vallejo: "El día de hoy va a ingresar la reforma para garantizar la inexpropiabilidad de los ahorros de los trabajadores"

11:51 - | #CooperativaContigo Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dice que el proyecto de quinto retiro presentado por los parlamentarios "va a generar un espiral inflacionario"

11:50 - | #CooperativaContigo Vocera de Gobierno, Camila Vallejo: "Estamos trabajando en distintas medidas para atender las necesidades de las familias, al mismo tiempo que combatimos la inflación, que está sumamente alta"

11:47 - | #CooperativaContigo Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, llama a "la responsabilidad" ad portas de votaciones sobre retiros: "La inflación es una realidad y hay que combatirla y frenarla"

11:44 - | #CooperativaContigo Vocera de Gobierno, Camila Vallejo: El proyecto de retiro alternativo busca alivianar la carga de deuda de las familias

11:15 - | El doctor en filosofía Claudio Arqueros, director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, fustigó en El Primer Café el liderazgo del Presidente Gabriel Boric ante el debate por los retiros desde las AFP.

10:52 - | Senador Macaya (UDI): La posibilidad de que "definitivamente la posibilidad de que te roben la plata" es la "razón por la cual muchos parlamentarios que, en su momento hemos estado en la posición de votar en contra, hoy día estemos en esta reflexión (respecto al quinto retiro)" #CooperativaContigo Timonel UDI dispuesto a apoyar el quinto retiro: "No estamos para resolverle un problema al Gobierno" https://t.co/onR1FLjhYy pic.twitter.com/mR62ufCTuJ — Cooperativa (@Cooperativa) April 18, 2022

10:44 - | En Cooperativa, el senador y timonel UDI Javier Macaya se abrió a la posibilidad de aprobar el quinto retiro si no se garantiza la inexpropiabilidad de los fondos: "Nosotros hemos definido que no estamos para resolverle un problema al Gobierno en esta materia", dijo

10:43 - | Diputado Marcos Ilabaca (PS) aseguró que sólo tres parlamentarios socialistas -incluido él- votarán a favor, los demás lo harán en contra por "compromiso" con el Gobierno: "Está difícil la generación de los votos para aprobar el quinto retiro, pero vamos a hacer todos los esfuerzos", expresó.

10:42 - | Para que se apruebe la iniciativa parlamentaria del quinto retiro se necesitan 93 votos a favor o más; mientras que el texto presentado por el Ejecutivo requiere 78 apoyos