Tom Morello celebró condena a asesinos de Víctor Jara

El músico Tom Morello celebró la condena recibida por nueve ex funcionarios del Ejército de Chile involucrados en el asesinato del cantautor Víctor Jara.

"¡Al fin un poco de justicia!", escribió en su cuenta de Instagram el ex Rage Against the Machine junto a una fotografía de prensa.

En su última visita al país -junto a Prophets of Rage en 2017- Morello visitó la tumba de Jara junto a su hija Amanda. Además, pidió "justicia para Víctor Jara" con una leyenda escrita en su guitarra durante su concierto en Santiago.

"Cuando estuvimos en Chile el año pasado fui a su tumba junto a su familia, quienes han esperado y trabajado incansablemente por este momento", dijo el artista.

El ex Audioslave agregó: "descansa en paz, Víctor. Cada nota que cada músico toca en por más justicia y un planeta más justo, venga tu muere y honra tu memoria".

Víctor Jara es una de las grandes inspiraciones de Tom Morello, quién además de ser un estudioso de su vida y obra, también se ha dado el tiempo de tributarlo sobre un escenario. En el debut de Rage Against the Machine en Santiago -según Morello, el mejor show de su vida- presentaron una versión inédita de "Canción del minero", escrita por Jara.