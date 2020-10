Este fin de semana, la cantante Cardi B celebró su cumpleaños a lo grande pese a la pandemia de coronavirus. Ahora volvió a hacer noticia luego de que subiera por accidente una fotografía de sus pechos a las historias de Instagram. Pese a que la borró rápidamente, muchos pudieron ver la fotografía tomada con el maquillaje de una de sus fiestas de cumpleaños en Las Vegas. La rapera de 28 años aclaró lo ocurrido con un audio publicado en su cuenta oficial de Twitter: "Señor, ¿por qué diablos tuviste que hacerme tan estúpida y ma&%*x#? ¿Por qué? ¿Sabes qué? No me voy a castigar por esto (...) Solo voy a desayunar y luego voy a ir a una fiesta porque ni siquiera voy a pensar en eso. No lo pensaré, es lo que es. Estas m** rdas pasan. A la m***da, ni siquiera es la primera vez". Lo ocurrido generó una verdadera cadena solidaria de sus fans, que comenzaron a publicar en Twitter imágenes en topless con el hashtag #BoobsoutforCardi (senos fuera por Cardi), imágenes que fueron difundidas por la cantante.

