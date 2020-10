Un youtuber consiguió una cita, gracias a redes sociales, con la modelo, presentadora de noticias y ex chica reality Romina Malaspina. Nicolás Odetti, más conocido como Oscu, le preguntó si salían juntos y ella respondió que lo haría si conseguía un millón de "Me Gusta" en Twitter, lo que el joven logró en menos de 24 horas. "Esto no lo puedo creer. Le dije un millón pensando que no iba a llegar ni cag… y cumplió en un día. Tengo que cumplir con mi palabra, pero estamos en Covid-19 y no podemos romper los protocolos", señaló Malaspina, proponiendo una cita virtual.

