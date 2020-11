Daniela Castro, influencer conocida por haber sido ganadora de MasterChef subió a sus redes sociales una fotografía que dejó con dudas a sus más de 800.000 seguidores en Instagram. En ella se le puede ver agachada, regando sus plantas y con una polera larga color rosado. Ahí algunos de sus seguidores comenzaron a preguntarse si estaba usando ropa interior, ya que no se veía. "Desde cuándo se riegan las platas a potope?? 😂😂😂😂 regia igual gaia" y Parece que estuviese a potope, pero existe la posibilidad que esté usando un diminuto colaless, como sea deja harto a la imaginación” fueron algunos de los comentarios. Frente a esto, la influencer no dudó en responder: "Oye y la última foto que le ponen color, como si ustedes no anduvieran en polera y calzones por su casa. Me sorprenden (...) Real me tienen impactada, yo no sé en qué momento se pueden imaginar que estoy sin calzones".

