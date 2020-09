Todo comenzó en 2013, el Francés Anthony Loffredo se embarcó en la búsqueda decambiar su vida y parecer un alien negro. Desde ese momento no ha parado, cubrió su rostro con tatuajes, se operó la lengua como una serpiente, se extirpó la nariz e incluso se tatuó los globos oculares color negro (pese a lo riesgoso que es para la vista). "Soy un apasionado de las mutaciones. Tuve un cambio cuando era guardia de seguridad. Me di cuenta de que no estaba viviendo mi vida de la manera que quería", contó al medio Midi Libre.

