Varios famosos reaccionaron en redes sociales a una publicación que se viralizó protagonizada por el ex chico reality, Leandro Penna. Cantantes, animadores, actrices y ex chicas reality también comentaron sobre el polémico video, grabado por el modelo mientras conducía por Providencia: "Acá están tirando piedritas. ¡Hay guerra papá! Ay Dios mío, si entendieran… Aquellos que quieren vivir como comunistas ¿por qué no se van a vivir a Venezuela a Cuba? Le damos pasaje gratis. ¿A ustedes les parece (bien) dañar un hermoso país? A veces uno no valora lo que tiene. Me da mucha lástima que en un país tan estable, con un crecimiento bastante prolongado hace muchísimo tiempo, unos pocos estén rompiendo las calles", decía Penna, provocando miles de comentarios de distinto tipo.

