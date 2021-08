Locutor radial que se autodenominó "Señor Anti-vacuna" murió de Covid-19

Marc Bernier, un locutor radial conservador de Estados Unidos que se hacía llamar "Señor Anti-vacuna", murió de Covid-19 a los 65 años.

El presentador de la radio News Daytona Beach falleció tras una batalla contra el virus durante las últimas tres semanas, según confirmó la estación. "Bernier informó y entretuvo a los oyentes en WNDB durante más de 30 años. Pedimos amablemente que se le dé privacidad a la familia de Marc durante este momento de dolor", dijo la radio.

A fines del año pasado, de acuerdo a The Guardian, Bernier en su programa tenía una conversación sobre las vacunas y dijo: "No me vacunaré ¿Bromeas? ¿Yo el 'Señor Anti-vacuna? Cielos".

Según medios como Slate, Bernier es el tercer locutor radial conservador que está en contra de las vacunas que muere de Covid-19 tras Phil Valentine de 62 años y Dick Farrel de 65 años.

It’s with great sadness that WNDB and Southern Stone Communications announce the passing of Marc Bernier, who informed and entertained listeners on WNDB for over 30 years. We kindly ask that privacy is given to Marc’s family during this time of grief. pic.twitter.com/vXQIAtVN9e