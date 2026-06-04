Bachelet se reunió con el canciller chino en medio de su campaña ONU

La expresidenta Michelle Bachelet se reunió este jueves con el canciller de China, Wang Yi, en el marco de su campaña para ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas.

Según consignó la agencia de noticias EFE, en el encuentro el representante evitó revelar cuál será el voto de Pekín, aunque calificó esta elección como "crucial" para el futuro de la ONU en los próximos años.

De acuerdo a un comunicado de la Cancillería china, Bachelet formuló planteamientos respecto a que el mundo actual, "plagado de caos", requiere un mayor multilateralismo y tiene en la ONU una plataforma indispensable para el abordaje conjunto de los desafíos globales.

La exmandataria afirmó también que Naciones Unidas debería regresar a su "misión original" mediante reformas, defender la autoridad de la Carta y enfrentar "mejor y a tiempo" los riesgos y desafíos.

Wang Yi enfatizó que "existe una fuerte expectativa de que la ONU se revitalice, mejore su capacidad de acción y desempeñe un papel más sólido".

Señaló además que las palabras de Bachelet reflejan su "profundo conocimiento" del trabajo de las Naciones Unidas y su sentido de responsabilidad y entusiasmo por promover la causa del progreso humano.

"China participará en la elección del próximo secretario general de manera responsable y constructiva, promoviendo la revitalización de la autoridad y vitalidad de la ONU, para que pueda adaptarse mejor a la nueva situación y responder mejor a los nuevos desafíos", expresó.

Bachelet -que fue directora de ONU Mujeres y alta comisionada para los Derechos Humanos- compite por la sucesión del portugués António Guterres (cuyo periodo culmina el 31 de diciembre) con la costarricense Rebeca Grynspan, la ecuatoriana María ‌Fernanda Espinosa, y el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Quien aspira a dirigir la ONU debe contar con el respaldo de la mayoría del Consejo de Seguridad, sin veto de ninguno de sus cinco miembros permanentes, y posteriormente ser ratificado/a por la Asamblea General.