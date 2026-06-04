Conductor fue asesinado a tiros durante presunta encerrona en La Pintana

Un hombre fue asesinado a tiros en el marco de una presunta encerrona al vehículo en el que circulaba la noche del miércoles, en la comuna de La Pintana.

El crimen ocurrió cerca de las 21:00 horas, cuando el auto en cuestión llegó a calle Rosa Ester con dos ocupantes quienes, según información preliminar, venían desde Maipú porque habían acordado la compra de un computador en redes sociales.

Los pasajeros fueron abordados por delincuentes que circulaban en una moto y de momento, se presume que el objetivo era quitarles el vehículo.

El conductor decidió bajar y entregar el auto, pero el copiloto se resistió, tomando el asiento de su amigo y huyendo para evitar el robo, lo cual llevó a los antisociales a efectuar una gran cantidad de disparos en su contra, y al menos 13 de ellos lo impactaron.

Fue entonces que el otro ocupante del vehículo volvió a subirse y trasladó a la víctima hasta el Hospital El Carmen de Maipú, donde llegó fallecido.

"Es terrible, porque acá no pasaban estas cosas antes, este sector era muy tranquilo", lamentó una vecina que escuchó la balacera, y añadió que a su juicio, el hecho "sonaba como ajuste de cuentas, y no como que estaban asaltando o robando, sino que fueron directamente a disparar a este chico".

La Brigada de Homicidios de la PDI trabaja en el recinto asistencial, mientras que Carabineros custodia la evidencia balística en el sitio del suceso.