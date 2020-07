La batalla de Mia Khalifa contra la industria pornográfica y sus malas prácticas sigue latente. La ex actriz del cine para adultos suma aliados luego que sus seguidores lanzaron una campaña para eliminar la docena de videos que protagonizó y ya cuenta con el apoyo de 1,7 millones de firmantes. Entre varios comentarios contra gigantes del contenido porno como PornHub y BangBros, Khalifa criticó duramente una escena filmada en 2014 como una parodia a las protestas de Black Lives Matter, luego de los asesinatos a manos de policías de Michael Brown y Eric Garner, quien dijo "I Can't Breathe" ("No Puedo Respirar").

