"No soy un degenerado": AuronPlay reapareció tras las funas en su contra

Después de anunciar su retiro temporal de YouTube y de Twitch, el español AuronPlay volvió publicar un video, esta vez defendiéndose tras las múltiples funas en su contra.

El popular creador de contenido (con casi 30 millones de suscriptores) está en el centro de la polémica por antiguos mensajes y videos -tanto suyos como de su polola Biyín- ligados al racismo, a bromas de mal gusto, burlas y apologías pro nazis.

Según Auron, las funas por su pasado se convirtieron en amenazas y acoso: "Han publicado la dirección de mi casa, han amenazado a familiares míos, han hablado con todas las marcas con las que yo trabajo para que dejen de trabajar conmigo".

"He visto ataques perfectamente coordinados para tumbar mi carrera y matarme, destruir todo aquello que he construido durante once años de mi vida intentando entretener a la gente", lamentó.

Eso sí, admitió sentir "vergüenza y asco" por lo que hizo en internet hace pocos años atrás. "Es evidente que en estos once años he cometido muchísimos fallos (...) Y me he disculpado mil veces", puntualizó.

Uno de los motivos de las funas en su contra es la acusación de una joven, quien dijo que el youtuber de 34 años le conversaba, en un tono inadecuado, cuando ella era menor de edad. Sin embargo, Auron negó haber hablado con ella sabiendo que era una niña.

"La verdad es que yo no soy ningún monstruo, no soy ningún degenerado", enfatizó.