A los 86 años murió Luis Brandoni, actor esencial del cine y la televisión argentina

Luis Brandoni, uno de los más grandes actores argentinos, conocido por éxitos como "La tregua,La odisea de los giles" o "La Patagonia rebelde", falleció este lunes a los 86 años tras haber sufrido hace unos días un accidente doméstico, informó Multiteatro, una promotora teatral del país.

"Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario", señaló Multiteatro en un mensaje en X.

Nacido en Buenos Aires en 1940, Brandoni comenzó su carrera como actor en televisión y participó después en grandes éxitos del cine argentino. Acababa de estrenar "Parque Lezama", de Juan José Campanella, adaptación de la obra de teatro homónima, en Netflix.

El actor, que acababa de cumplir 86 años este sábado, también se encontraba preparando la segunda temporada de "Nada", una serie para Disney+ en la que compartió escenas con Robert De Niro, según recogió el diario Clarín.

Desde el anuncio de su muerte, se han sucedido las condolencias. Entre ellas, la del secretario de Cultura argentino, Leonardo Cifelli, quien afirmó que "Brandoni fue mucho más que un actor extraordinario: fue un emblema de nuestra identidad cultural".

"Supo retratar como pocos el alma argentina y fue un referente cuyo compromiso con su oficio lo convirtió en ejemplo para colegas y futuras generaciones -añadió-. Su talento, su vocación y su integridad seguirán siendo parte viva de nuestra cultura".

Darín lo describió como "un mago" del oficio

Mientras que el actor argentino Ricardo Darín dijo que Brandoni fue un "actor maravilloso" y un "mago" del oficio.

En una entrevista con la emisora Radio con Vos, Darín recordó a su compañero, con el que compartió elenco en películas como "La odisea de los giles" y series como "Mi cuñado".

"Tenía una gran capacidad de modulación de su voz, con lo cual su registro se convirtió en algo realmente amplio. Podía encarar desde lo más dramático hasta la pantomima, como vimos en algunas de las películas que hizo. Era un mago", agregó el protagonista de "El secreto de sus ojos".

También destacó que "era portador de un don, un precursor, una persona que dejó su huella por ser de los primeros".

"Sos el último de los grandes en irse"

La actriz Graciela Borges dijo también en Instagram: "Vas a estar siempre en mi corazón", mientras que Soledad Silveyra, que compartía escenario junto a Bradoni en '¿Quién es quién?', la obra que se tuvo que suspender tras su caída, lamentó la desaparición del actor.

"Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura", señaló.

Según dijo el productor teatral Carlos Rottemberg a Clarín, el velatorio será hoy lunes en la Legislatura y el martes en el Panteón de Actores. Brandoni fue -dijo- "un defensor de la cultura argentina".

También lamentó su muerte la Asociación Argentina de Actores con un mensaje en la red X: "Acompañamos con respeto a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor. Su sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión lo consolidó como una reconocida figura de la escena nacional".